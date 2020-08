Se tallene: Mindre 'dommerhjælp' til hjemmeholdet

Når der er tilskuere på stadion, er risikoen for en 'hjemmebanedommer' større.

Naturligvis dømmer ingen dommer bevidst til fordel for hjemmeholdet, men der er en forskel på fordelingen af gule kort - og hvor mange frispark en advarsel kræver - med og uden tilskuere på stadion.

Det viser en analyse fra RunRepeat.

Mediet har har undersøgt, hvilken betydningen tommer stadioner har haft på den såkaldte dommerbias.

RunRepeat har analyseret 1283 kampe i Premier League, La Liga, Serie A og Bundesliga fra 2019/20-sæsonen og konkluderer på den baggrund, at hjemmebanefordelen også er forsvundet, hvad angår dommerbias.

Hjemmeholdene fik efter coronapausen stadig cirka det samme antal kort per kamp, mens udeholdets faldt med over en femtedel i de tilskuerløse kampe - og gæsterne kunne også tillade sig at begå flere frispark, før kortet kom op af lommen.

RunRepeat har på Ekstra Bladets forespørgsel undersøgt fænomenet i Superligaen, og her er der også en forskel at spore, selvom den ikke er lige så markant som i de fire store ligaer.

Det kan muligvis forklares med, at der i Superligaen faktisk har været tilskuere til nogle af kampene efter den ufrivillige coronapause.

I sæsonens sidste del har der kun været en forskel på 0,07 gule kort per kamp, mens den var 0,39, inden coronaen ramte.

Samtidig viser tallene en markant forskel i, hvor mange frispark der i gennemsnit skulle til per advarsel.

Afstanden er reduceret fra 1,09 til 0,38 frispark i forskel per advarsel.

De gæstende hold havde stadig en lille ulempe, men Superliga-dommerne var i forhold til starten af sæsonen hurtigere oppe med kortet over for hjemmeholdets spillere, mens udeholdet kunne tillade sig en smule mere.

Du kan læse hele RunRepeats analyse af top-4-ligaerne her.

Se også: Medie: FCK-spiller har været til lægetjek

Medie: Messi vil væk - nu!