Se tallene: Sådan har VAR ændret din klubs sæson

Selvom en forkert slået offside-streg i VAR-vognen tilbage i oktober 'snød' FCK for en korrekt scoring, kan københavnerne dårligt klage over VAR.

For i efteråret har FC København været den klub i Superligaen, der har profiteret mest af, at dommerne nu får VAR-hjælp.

Det viser tal fra SpilXperten.

I løbet af de 13 runder i efteråret var der 23 såkaldte VAR-interventioner, hvor den oprindelige kendelse på banen blev omstødt.

Det skete, fordi der var tale om en af de klare og åbenlyse fejl, som man med VAR's hjælp vil til livs i Superligaen.

Fire gange blev et mål i første omgang anerkendt for derefter at blive underkendt af VAR

Ni gange blev et mål underkendt for siden at blive givet efter et VAR-gennemsyn

Syv straffespark blev ikke fløjtet af dommeren, men først givet efter VAR-tjek

Tre gange blev et straffespark 'annulleret' på baggrund af VAR

FC København profiterede af VAR fire gange. Dermed topper de sammen med Vejle listen med flest VAR-kendelser for.



FCK fik efter VAR-konsultation tildelt to straffespark, som ellers ikke var blevet dømt (Viktor Fischer mod både FC Nordsjælland og AGF).

Mod SønderjyskE blev Mohammed Daramy noteret for en scoring, efter han i første omgang ellers var blevet vinket offside.

I samme kamp kunne FCK glæde sig over, at et straffespark dømt imod dem blev sløjfet for en offside i opspillet.

Kun en gang gik en VAR-kendelse imod FCK, og det var paradoksalt nok fejlagtigt.

Victor Nelssons hovedstødsscoring mod FC Nordsjælland blev annulleret for offside, og DBU's dommerudvalg undskyldte dagen efter.

FC Nordsjælland er det hold, der havde profiteret mest, hvis der ikke havde været VAR i Superligaen.

Tre gange indkasserede nordsjællænderne en 'VAR-scoring' - senest i efterårets sidste kamp mod FC Midtjylland - ligesom VAR hjalp dommer Morten Krogh til at dømme straffespark til FCK i Parken.

Viktor Fischer var blevet snydt for to straffespark, hvis ikke det havde været for VAR. Foto: Lars Poulsen

Vejle har været indblandet i kampe med flest VAR-interventioner. Syv gange er en klar og åbenlys fejl blev omstødt i oprykkernes kampe.

Derimod har VAR ikke spillet samme afgørende rolle i OB og Lyngbys kampe.

De to klubber har i de første 13. runder kun én gang oplevet, at en kampafgørende kendelse er blevet omstødt.

