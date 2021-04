Se tallene: Sådan har VAR ændret din klubs sæson

FC København og Lyngby har det største plus i VAR-kendelser. Værst ser det ud for SønderjyskE og FC Nordsjælland

Der er blevet snakket rigtig meget VAR i denne sæson, og det har bestemt ikke altid været for det gode.

Mange er kritiske over for dommernes nye digitale øjne, og hvis FCK's Victor Nelsson er træt af VAR, er der ikke noget at sige til det.

Systemet annullerede hans korrekte scoring mod FC Nordsjælland i efteråret og greb ikke ind, da en linjedommer fejlagtigt underkendte hans mål mod Lyngby i starten af året.

Surt for Nelsson, men som helhed har den københavnske klub ikke grund til at være utilfreds med, at der er blevet indført VAR.

Sammen med Lyngby fører de 'VAR-tabellen' i denne sæson. Det viser en opgørelse fra SpilXperten.

En af de mest kontroversielle domme faldt i Parken, da Jørgen Daugbjerg Burchardt efter at have konsulteret VAR dømte straffespark til FCK i kampen mod AGF, efter han ellers havde fløjet opgøret af. Foto: Jens Dresling

Spilsitet har med baggrund i tal fra Opta Stats set på VAR-kendelserne frem til grundspillets afslutning, og både FCK og Lyngby har plus tre på VAR-kontoen.

I den anden ende ligger FC Nordsjælland og SønderjyskE med minus fire.

Sønderjyderne er det hold, der har fået flest VAR-kendelser imod. Det skete syv gange i de første 22 kampe.



I alt ændrede VAR i grundspillet 41 såkaldte kampafgørende kendelser. Derudover blev der uddelt flere røde kort efter VAR-gennemsyn.

De er dog ikke medtaget, da det er svært at bevise, at de har en direkte indflydelse på resultatet.

12 mål blev givet efter et VAR-gennemsyn

Ni mål blev annulleret, efter VAR havde været indblandet

15 gange blev der dømt et straffespark med VAR's hjælp

Fem dømte straffespark blev annulleret efter VAR-tjek

Ifølge dommerchef Michael Johansen overså VAR i efteråret ni afgørende kendelser.

Håbet for foråret er, at der kun sker en håndfuld fejl i VAR-vognen.

