Seerne svigter Superligaen på Discovery

Søren Klæstrup, sportschef på Discovery, er tilfreds med seerudviklingen i starten af 2021, hvor han noterer en fremgang i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Men det sker også på baggrund af en samlet tilbagegang i 2020 på hele 22 procent.

Er udviklingen i seertallene tilfredstillende for jer?

- Kigger vi isoleret på Superligaen hos os har seertallene på åbningen af dette Superliga-forår, sammenlignet med åbningen sidste år, løftet sig med 30 procent. Det glæder os.

- Dermed ikke sagt, at vi er i mål, slet ikke. Vi jagter altid flere seere.

- I efteråret, da vi viste seneste kamp med Brøndby, så mere end 116.000 med, og i takt med at forårssæsonen spidser til, er det et niveau, vi går efter at ramme igen, skriver Søren Klæstrup i et mailsvar.

Hvordan er I tilfredse med den generelle udvikling i seertallene for jeres kampe i Superligaen?

- Der er intet overraskende i, at seningen på vores traditionelle, lineære kanaler er faldet.

- Det er en helt naturlig følge af bruddet med YouSee sidste år, hvor vi mistede halvdelen af vores traditionelle seergrundlag.

- Faktisk så vi kun en samlet tilbagegang på vores Superligadækning i 2020 på 22 procent sammenlignet med 2019, hvilket også viser, at rigtig mange seere hurtigt har vænnet sig til at se vores kanaler og indhold på vores streamingtjeneste discovery+ i stedet for via deres tv-distributør.

- Vi er også kommet godt fra start i 2021, hvor vi med de første seks kampe har en fremgang på otte procent sammenlignet med samtlige kampe i 2020. Det styrker vores tro på, at vi kigger ind i et Superliga-år med fine tal på Discovery, skriver sportschef Søren Klæstrup i et svar.

Det har ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål. Discovery har kun ønsket at svare på skriftlige spørgsmål.

Derved svarer Søren Klæstrup altså ikke på, om han er tilfreds med blot 61.000 seere til søndagens kamp mellem Lyngby og Brøndby.

Han svarer heller ikke på om Discovery er tilfredse med 37.000 seere til AaBs kamp mod Randers i søndags.