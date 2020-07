Seiers stikpille til FCM: - Det hjælper at have en sugardaddy

Bølgerne går højt mellem hovedpersoner fra FC København og FC Midtjylland.

Lars Seier Christensen, der er medejer i FCK, er nemlig langtfra imponeret over den midtjyske klub, selvom de har sat københavnerne til vægs i Superligaen og vundet det danske mesterskab.

På Facebook sender Lars Seier en stikpille til de midtjyske ulve. Det gør han i en kommentar til et opslag fra den tidligere direktør i FCK Dan Hammer.

Han mener således, at FC Midtjylland har haft en stor fordel i at have en udenlandsk ejer i baglandet i form af Matthew Benham, som FCK-medejeren kalder for en 'sugardaddy' med hentydning til, at Benham smider mange penge i det midtjyske projekt.

'Ikke panikke for meget. Naturligvis har FCM gjort det godt i år, al respekt for det og det hjælper naturligvis også at have en engelsk sugardaddy. Men på langt sigt, så kommer en by med 90.000 indbyggere ikke til at huse den dominerende klub i landet. Hav nu lidt tålmodighed, FCK kommer ikke til at opgive pladsen som landets og Skandinaviens førende klub,' skriver mangemillionæren.

Lars Seier kender om nogen til at poste penge i et projekt. Han er selv medejer af ishockeyklubben Rungsted Capitals. Et navn, der stammer fra Seier Capitals, som er Lars Seiers firma.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lars Seier, der ikke har yderligere kommentarer til opslaget.

'Det har jeg ikke mere at sige til. Det er jo en spøg for at drille dem lidt, så ikke noget jeg gider gøre et større nummer ud af,' skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Lars Seier langer ud efter FC Midtjylland. Nu svarer de ham igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Svarer igen

I FCM-lejren giver man ikke meget for stikpillen. I stedet lyder svaret følgende:

'Der bor 50.000 i Herning - ikke 90.000,' lyder det kortfattede svar fra FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, over for Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Matthew Benham, men det har ikke været muligt.

Og det er langtfra første gang, at der bliver stukket frem og tilbage mellem de to danske topklubber. FCK-manager, Ståle Solbakken, har tidligere ikke været bleg for at kritisere midtjyderne.

- Nu skal vi koncentrere os om at tage sølvet. Det er meget vigtigt for os, og vi skal have en udhvilet og frisk trup. Den fordel har Midtjylland haft sæsonen igennem, da de hurtigt var ude af Europa og pokalen. Vi har vel spillet 16-17 kampe mere end dem i sæsonen, og vi blev også trætte i dag, sagde Ståle Solbakken til Ekstra Bladet umiddelbart efter, at FC Midtjylland havde besejret FCK med 3-1 og sikret sig det danske mesterskab.

FC Midtjylland er i skrivende stund 17 point foran FCK, inden der søndag aften fløjes op for 36. og sidste spillerunde i Superligaen.

