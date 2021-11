Sejr efter drama

Br'øndby fik den fjerde sejr i træk, da OB blev besejret 2-1. Men de 16.622 tilskuere på Brøndby Stadion måtte vente til tillægstiden før afgørelsen faldt.

Fra kanten af feltet bugserede Morten Frendrup bolden i mål uden for Hans Christian Bernats rækkevidde.

En lidt heldig sejr til hjemmeholdet, fordi det var OB, der dominerede det meste af anden halvleg.

OB jagtede sejren gennem det meste af anden halvleg.

Jeppe Tverskov forsøgte sig med hovedstød, som Mads Hermansen måtte vise klassen for at afværge.

Jens Jakob Thomasen forsøgte sig med et skud, som Hermansen fik reddet i to forsøg.

Tættest på scoring var indskiftede Issam Jebali, der kort før tid måtte se sit forsøg reddet på mållinjen af Henrik Heggheim kort før tid.

Mikael Uhre udlignede til 1-1 på et hovedstød. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby havde ikke det ekstra gear eller de overskydende kræfter til at sætte fynboerne under et pres i anden halvleg. Der var ikke meget struktur over Brøndby-offensiven.

Men Morten Frendrup ramte dem helt rigtigt på et afgørende tidspunkt i opgøret. Og så indhentede Brøndby pludselig på rivalerne i toppen af rækken.

Oven på den sløje start, er Brøndby nu blot ét point fra top-3.

Niels Frederiksen økonomiserede med kræfterne hos sine spillere. Han brugte således alle fem udskiftninger. Og han tog flere af de mest markante fra banen.

Både Simon Hedlund, Josip Radosevic og Mikael Uhre blev taget ud undervejs i anden halvleg.

Brøndby mangler nu en udekamp mod FC Midtjylland og en hjemmekamp mod Randers.

For OB skal de to hjemmekampe mod Viborg og FC Nordsjælland give seks point, hvis de vil bevare troen på top-6 i foråret.

Morten Frendrup blev hyldet på Sydsiden efter 2-1 sejren i tillægstiden. Foto: Lars Poulsen.

Niels Frederiksen havde skiftet tre mand fra torsdagens Europa League-opgør mod Rangers.

De friske ben virkede ikke som en fordel for Brøndby i kampens åbningsfase, hvor hjemmeholdet hverken var opmærksomme eller på tæerne.

OB chokstartede med en scoring i kampens åbningsfase. Foto: Lars Poulsen.

Det straffede OB allerede efter otte minutter, hvor Emmanuel Sabbi fik lov at føre bolden frem uden det store pres fra hjemmeholdets side.

Sabbi spillede til højre til Jeppe Tverskov, der var trukket med frem. Han serverede bolden for Mads Frøkjær-Jensen, der fri i feltet havde let ved at score.

Det var forståeligt, at Niels Frederiksen vendte rundt i det tekniske felt og rystede på hovedet oven på den scoring. For Brøndby-spillerne var fuldstændig passive under hele opspillet.

Mikael Uhre scorede sæsonens ottende træffer mod OB. Foto: Lars Poulsen.

Har scoret seks seneste mod OB

Scoringen blev et wakeup-call for hjemmeholdet, der hurtigt fik sat sig på spillet.

Det var kun ihærdighed fra Josip Radosevics, der førte til udligningen. Han fik presset bolden til Blas Riveros, der sendte et indlæg i feltet. Simon Hedlund pressede Alexander Juhl Andersen, bolden røg tilbage til Mikael Uhre, der scorede sin ottende sæsontræffer.

Mikael Uhre har det godt mod OB. Med udligningen har han nu scoret de seneste seks Brøndby-træffere mod fynboerne.

Brøndbys krejlerkonge: Sådan har CV handlet