Sejr til FCK - men kaptajnen så rødt

PARKEN (Ekstra Bladet): Jess Thorup får noget at se til som FC København-træner…

Det er langtfra noget selvspillende piano, som den tidligere FC Midtjylland-træner overtager, og søndagens Superliga-kamp mod Lyngby viste også, at FCK er langt fra det niveau, som både de selv og omverdenen forventer.

Kom med bagom Thorups opsigtsvækkkende transfer:

Superligaen Indefra: FCK's trænerteam hyres hos William Kvists agent

Nuvel, de slog bundholdet 4-2, men indsatsen havde indbragt flere suk end klapsalver, hvis Parken altså måtte lukke flere end et par hundrede folk ind til fodbold.

De første 40 minutter var en sand ørkenvandring, og Lyngby havde faktisk de bedste muligheder.

Især Emil Nielsen må ærgre sig over, at han tæt under mål huggede i sidenettet i stedet for i nettet.

Det lignede 0-0 ved pausen, men på to minutter vendte hjemmeholdet det hele på hovedet.

I 42. minut - på FCK's første afslutning inden for målrammen - headede Jonas Wind et Viktor Fischer-indlæg forbi Thomas Mikkelsen til en FCK-føring.

Mathias Hebo kom på måltavlen i dag. Desværre bare i den forkerte ende. Foto: Lars Poulsen

Fortjent var det ikke, og det blev endnu værre for Lyngby et par minutter senere.

En rundtosset Mathias Hebo Rasmussen satte hovedet på et indlæg fra Peter Ankersen og pandede bolden forbi sin egen målmand.

Lyngby skal dog roses for ikke at give op. De fortsatte ufortrødent efter pausen, og fem minutter inde i 2. halvleg blev de belønnet.

FCK-forsvaret snorksov, og Lasse Fosgaard kunne sende Brian Hamalainens frisparksindlæg ind bag 'Kalle' Johnsson.

Københavnerne var slet ikke kommet ud efter pausen, og i 54. minut stod der pludselig 2-2.

Victor Nelsson smed bolden væk, og efter endnu en omgang tøvende FCK-forsvarsspil, kunne velspillende Victor Torp glide igennem og udligne for Lyngby.

Glæden blev dog kort for 'De Kongeblå'.

I 56. minut scorede Jonas Winds et af karrierens mere mærkelige mål. Efter en nærkamp lå han i græsset og blev ramt af Nicolai Boilesens flugter.

Bolden fortsatte i mål, og FCK’erne kunne juble. Lyngby skreg på frispark, men VAR-vognen afviste dem.

Målene faldt i en lind strøm, og efter en times spil gjaldede musikken igen i nationalarenaen. 'Zanka' vippede en bold frem til Rasmus Falk, der elegant lagde den til rette for Kamil Wilczek.

Se Zecas udvisning her:

Polakken skulle bare skubbe den det sidste stykke i mål, og det gjorde han naturligvis. 4-2 til FC København.

Hjemmeholdet måtte spille de sidste tyve minutter i undertal, da anfører Zeca med få minutters mellemrum ragede to gule kort til sig. Begge gange for at gå for hårdt til Marcel Rømer.

FCK klarede den uden den græske landsholdsspiller og må også gøre det søndag i Herning, hvor de møder FC Midtjylland.

Og så må Jess Thorup ellers tage stilling til, hvem der skal afløse Zeca mod mestrene. Det første af mange problemer på den kommende FCK-træners to-do liste.

