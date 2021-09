Sejrskæk Thorup: Meget ævl i ugens løb

I sejren stund mente FCK-træner Jess Thorup pludselig, at ugens krisesnak var noget andre havde valgt at svælge i

Hvis en vinder altid har ret, så udnyttede FCK-træner Jess Thorup situationen efter den flotte 5-1 sejr i Farum til at smide lidt spin ud til pressen efter kampen.

For selv om han selv og spillerne har brugt stærke udtryk om ugens præstationer mod FC Midtjylland og Nykøbing FC, så forsøgte han at skubbe den slags snak ud til omverdenen.

- Alle taler om svar og reaktion. Før sidste uge kom vi ind med ni sejre. Jeg tror ikke, jeg har sagt, at vi har vundet en skid. Nu taber vi to kampe, men det har ikke gjort, at vi har gravet os ned i et hul, sagde han

- Jeg kan godt mærke, at mange gerne vil gøre det til sort-hvidt. Der har jeg vænnet mig til at håndtere.

- Jeg lagde mig også selv fladt ned (efter hans otte udskiftninger i startopstillingen på Falster, red.), men at bruge en uge på alt det, der er blevet snakket om, specielt i pressen, sagde han og rystede lidt på hovedet.

- Det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i - hvordan folk håndterer det. Det vigtigste for mig er, at vi holder fokus på det vigtigste, nemlig det, der sker ude på banen.

- Og her fandt vi tilbage til den sti, som vi var på før FC Midtjylland-kampen. For en ting er, at vi vinder 5-1 og fremstår som et hold. Vi står både stærkt og solidt, og det er vel det bedste, man kan håbe på som træner.

Nicolai Boilesen fejrer Isak Bergmann Jóhannessons første mål i FCK-trøjen og var efter kampen vanligt klar i spyttet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Jess Thorup glædede sig over storsejren på en bane, som de fleste hold har problemer med at gæste.

- Vi spiller noget fremragende offensiv fodbold og holder reelt Nordsjælland fra de helt store chancer.

På den måde hang den mentale styrke og det chanceskabende spil sammen, mente han.

- Hvis man kan spille sådan en kamp og score sådan nogle mål, så skal du have rigtigt meget selvtillid og tro på egne evner, og der kan man godt have bange anelser, når man har hørt på alt de ævl og bævl i ugens løb.

- Her gav spillerne det helt rigtige svar. Ja, jeg sad faktisk og nød det til sidst, sagde Jess Thorup og så på den baggrund frem mod ugens to næste kampe mod Lincoln og Viborg.

Jess Thorup takker målmand Grabara og sine øvrige spillere efter kampen, hvor de gav ham nogle fine svar. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Nicolai Boilesen var klar i spyttet:

- Vi ramte ikke dagen mod FC Midtjylland, hvor vi med 11 mand mod 10 skulle have vundet, men onsdag var en mental skandale, sagde han.

- Med sejren i dag er jeg glad for, at vi så hurtigt er kommet tilbage, vi stod kompakt defensivt og fik så også scoret en masse mål. Det var skønt at kunne betale tilbage med en sejr til vores fans, der igen i dag leverede en fremragende opbakning.