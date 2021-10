Selvmål og drop: Første sejr!

Vejle Boldklub fik sæsonens første Superliga-sejr, da Peter Sørensens mandskab fredag aften satte FC Nordsjælland til vægs.

Scoringerne kom via et selvmål og et drop, men det betyder næppe alverden for Vejle, der med de tre point undgik at få historiens værste indledning på en Superliga-sæson efter 13 runder.

Sejrens sødme i Nørreskoven. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

De første 15 minutter var ellers lige så tunge som banens beskaffenhed. Det var en særdeles rodet affære i Nørreskov.

Men pludselig satte Andrés Ponce fart over feltet. Angriberen valgte dog et knækkende spark i stedet for at spille en mere fri Allan Sousa på tværs. Emmanuel Ogura daskede usikkert bolden til hjørne.

Her var den 19-årige ghaneser ved at koste igen, da han tabte en svæver direkte for fødderne af Saeid Ezatolahi i feltet. Iraneren høvlede dog bolden på overliggeren i stedet for i netmaskerne.

Vejle havde nu greb om opgøret og lignede, groft sagt, for første gang i denne sæson et Superliga-mandskab.

Allan Sousa i sekunder inden føringsmålet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Efter 24 minutter kom der udbytte af presset, da Allan Sousa sendte et frispark mod mål, som Lasso Coulibaly satte knæet på. Bolden ændrede fuldstændig bane og havnede i det tomme mål, da Ogura havde kastet sig modsat.

10 minutter senere var den gal igen i gæsternes forsvar. En simpel, lang bold blev slået op på nordsjællændernes banehalvdel. Lukas Engel flækkede videre til Ponce, der tog chancen fra distancen.

Emmanuel Ogura havde ikke fået sat handskerne bedre på siden sine to første fumlerier, og FCN-keeperen lod den halvslatne afslutning slippe ind langs jorden…

FC Nordsjælland leverede endnu en rædderlig indsats, som fansene markerede på denne måde. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det formsvage Farum-fold leverede en rigtig dårlig kamp, men det skal nævnes, at Simon Adingra kunne have udlignet efter 27 minutter, da Hallur Hansson kiksede sin aktion og sendte lynhurtige Adingra fri med Grytebust. Angriberen missede i afslutningsøjeblikket.

Vejle fortsatte de solide takter i anden akt og var tættere på 3-0 end Nordsjælland var på en reducering.

Flemming Pedersen forsøgte flere taktiske greb i anden halvleg, men hans unge mandskab insisterede på at smide bolden på røde fødder igen og igen.

Der er noget at tænke over i Farum, mens håbet igen har stukket sit ansigt forsigtigt frem i Nørreskoven.

