Selvsikker chef efter nederlag: - Vi smadrer dem på søndag!

HOBRO (Ekstra Bladet): Som tidligere Superliga-målmager ved Viborg-træner Steffen Højer godt, hvor irriterende det er at spille over for en keeper, man bare ikke KAN passere. Det er vel sket en kamp eller to…

Alligevel tog han ikke nederlaget Kristi Himmelfartsdag mod Hobro særlig tungt. Steffen Højer en nemlig overbevist om, at Viborg får vendt skuden søndag, når det hele afgøres.

- Jeg er da pisse træt af at tabe en kamp 1-0, når vi skulle have vundet 5-1 eller 5-2. Men når det er sagt, så er jeg ikke i tvivl om, at vi smadrer dem her (Hobro, red.) på søndag. Får vi hul på bylden og spiller en lige så god kamp igen, så vinder vi sikkert hjemme i Viborg, lød det uden tøven fra Steffen Højer, der dog ikke var blind for sit mandskabs fejl.

- Jesper Rask var da god. Han var også heldig, men mest af alt, så afsluttede vi dårligt. Det skal vi have lavet om på inden søndag. Ellers synes jeg, vi spillede en rigtig fin kamp, sagde Viborg-chefen.

Også Viborg-topscorer Andreas Albers er fuld af selvtillid inden returkampen, selv om han indrømmede, han var godt og grundigt træt af Jesper Rask.

- Det var sgu træls at spille mod ham i dag (torsdag, red.). Vi fik skudt ham varm, og så må man sige, han lavede nogle vanvittige ting på stregen. Han var årsagen til, at der står 0 ud for os i dag.

- Alligevel kommer jeg lige fra omklædningsrummet, hvor der var en klar stemning af, at vi vinder på søndag og tager billetten til Superligaen. Vi var bedre end Hobro på deres hjemmebane, og selv om vi er ærgerlige over ikke at få udebanemålet, så er vi meget fortrøstningsfulde.

Det afgørende slag mellem Viborg og Hobro spilles søndag kl. 18.00 i Viborg.

