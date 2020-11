Selvsikker FCM-profil: - Vi ødelagde dem

FC Midtjylland ødelagde søndag aften FC København, der blev sendt tilbage til hovedstaden med knusende 0-4 i bagagen.

Det mente midtjydernes kantspiller Anders Dreyer i hvert fald.

Den netop udtagne landsholdsspiller var efter kampen svært godt tilfreds med den dominerende præstation mod mesterskabskonkurrenterne, som ifølge ham kun havde én mulighed i kampen.

- Det var fandme en god præstation. Vi ødelagde dem. Jeg tror kun, FCK havde én chance, og det var endda os selv, der headede den op på overliggeren.

- Vi havde god tro på tingene, selv om vi havde tabt de sidste tre kampe inden, siger Dreyer.

Trods afklapsningen vil han dog ikke afskrive FCK som bejlere til mesterskabet.

- Selvfølgelig er FCK stadig vores konkurrenter. Det er en kæmpe klub, og klubben er helt klart stadig titelkandidater, mener den 22-årige offensivspiller.

Anders Dreyer i duel med Nicolai Boilesen søndag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FCM-anfører Erik Sviatchenko mente efter kampen, at resultatet på måltavlen taler for sig selv i forhold til det øjeblikkelige styrkeforhold mellem storklubberne.

- Vi er bedre end dem lige nu. Det kan siges meget kort, når der står 4-0 oppe på tavlen, og det var jo klart, at vi var det bedste hold.

- Der var rigtig mange toppræstationer fra vores side, og vi gjorde det fantastisk både individuelt og som hold, konstaterer han.

I københavnernes lejr var der efter ydmygelsen naturligvis skuffelse over resultatet, men forsvarsspilleren Victor Nelsson ville ikke melde FCK ude af mesterskabskampen.

- Vi har ikke haft en god start, men vi er kun seks point bagud, så vi er ikke langt bagefter.

- Det var klart, at det så ikke godt ud, men jeg er fra FCK, og derfor mener jeg helt ind i min sjæl, at vi er et bedre hold end FC Midtjylland.

- Det skal vi til at vise. Ikke bare mod dem, men i alle kampe i Superligaen. Der er stadig lang vej igen, så jeg vil ikke drage de helt store konklusioner, siger Nelsson.

FCK er som sagt efter nederlaget seks point efter midtjyderne, der efter otte kampe har skrabet 16 point sammen.

