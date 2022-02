Selvsikre Bo: Vi skal vinde mesterskabet komfortabelt

FC Midtjylland har en ambition om at blive dansk mester i fodbold, og guldet skal placeres i Herning og Ikast så hurtigt som muligt.

For selv om der på papiret er lagt op til en interessant guldkamp mellem i særdeleshed FC Midtjylland og FC København, er der ingen grund til at trække guldduellen i langdrag for spændingens skyld, siger FCM-cheftræner Bo Henriksen.

- Det bliver et sjovt og fedt kapløb. Vi glæder os virkelig til at spille de her kampe, hvor betydningen er stor. Den skal bare ud og have fuld gas.

- Vi skal ud og angribe mesterskabet, vi skal ikke forsvare noget som helst. Det er det billede, vi skal have i vores hoveder, og vi går efter at vinde mesterskabet så tidligt som muligt, siger Bo Henriksen.

Der resterer 15 runder af superligasæsonen, hvoraf ti af runderne er i mesterskabsslutspillet. Aktuelt har midtjyderne kun to point ned til FCK, så de to hold kan reelt have byttet plads i tabellen søndag aften. Yderligere tre point efter følger Brøndby.

- Jeg aner ikke, hvor mange hold der egentlig er i spil til at kunne blive mester. Der er trods alt 45 point at spille om, og derfor er mange hold er i spil. I sidste sæson så vi jo også, at der var et hold (Brøndby, red.), som mange ikke troede kunne komme i spil, der pludselig var i spil. Så alt kan ske.

- Men jeg orienterer mig ikke mod nogen af de andre hold. For vi skal vinde mesterskabet komfortabelt, siger Bo Henriksen.

Han vurderer, at FC Midtjylland overgår alle konkurrenterne på målbare og ikke-målbare parametre.

- Jeg synes jo, at vi er dygtigere end de andre hold, og jeg glæder mig til at vise, at vi klart er Superligaens bedste hold, siger Bo Henriksen.

Søndag får hans mandskab besøg af AaB i holdenes forårspremiere i Superligaen. Den kamp begynder klokken 14. Fire timer senere er der kampstart i Parken, hvor OB gæster FCK.