Sen scoring ødelægger Schwäbes drømmekamp

AALBORG (Ekstra Bladet): Marvin Schwäbe var tæt på at redde et point med hjem til Vestegnen, men den tyske sprællemand havde taget lige nøjagtig et mirakel for lidt med til Aalborg, og så snuppede AaB en fortjent sejr på 2-1 over Brøndby.

Sejren blev sikret blot fire minutter før tid, da Frederik Børsting blev sendt afsted med masser af plads overfor den dødtrætte unge Brøndby-back, Peter Bjur.

Børsting sænkede farten og fandt Kasper Kusk, der med sit præcise venstreben fandt Tom van Weert, der kunne heade kuglen ind fra nær hold, selv om brandvarme Schwäbe var tæt på at vifte afslutningen uden om mål.

Dermed også sagt, at Marvin Schwäbe tog en grum revanche for sin tvivlsomme indsats mod FC Midtjylland sidste weekend.

Tyskeren blev gentagne gange testet hårdt af AaB gennem de sidste 45 minutter, hvor nordjyderne i lange perioder havde Niels Frederiksens drenge under belejring. Det var tæt på, at det lykkedes at holde hele vejen hjem, men Tom van Weert sørgede i sidste ende for at kampen fik det rette udfald.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og dermed er Brøndby for alvor kommet ned på jorden efter den stærke sæsonstart. Tre nederlag i træk cementerer de blå-gule i bunden af det tætte topfelt, mens AaB med sejren blot er et point efter.

AaB's midlertidige cheftræner Peter Feher udnyttede sin mulighed for at smide et lod i skålen, hvor klubbens næste cheftræner trækkes fra. Han droppede de to faste forsvarskæmper Jores Okore og Mathias Ross ud på bænken for at skabe fleksibilitet i bagkæden ved at introducere Kristoffer Pallesen, så det til tider lignede den firebackkæde, som blev skrottet efter pokalfadæsen mod SønderjyskE.

Sidegevinsten ved den rokade var, at det gav mulighed for at smide en ekstra mand ind på midtbanen for at dæmme op for Brøndbys overtal i det område.

At kalde rokaden en succes vil være en overdrivelse. Daniel Granli sejlede rundt i centerforsvaret, og Jesper Lindstrøm havde i sine bedste perioder ikke store problemer med at finde masser af plads i rummet mellem AaB's midtbane og centerforsvar.

I den omskiftelige første halvleg åbnede AaB scoringen efter en halv time, da Tim Prica totalkiksede sin afslutning, men Iver Fossum var over den løse bold til 1-0.

Føringen holdt ikke længe, da AaB's Rasmus Thelandet fejlbedømte et frispark fra Peter Bjur, så Mikael Uhre kunne bringe balance i sagerne.

Balancen i kampen tippede dog endegyldigt over til AaB's side efter pausen, hvor Brøndby stort set ikke kom frem til noget.

