Sender OB på nedtur

HORSENS (Ekstra Bladet): Horsens-kaptajn, Hallur Hansson, var tilbage i maskinrummet på midtbanen og havde til kampstart skubbet Bjarke Jacobsen ned som vikar i midterforsvaret, da den karantæneramte ACH-krumtap Alexander Ludwig var beordret i skammekrogen med karantæne til opgøret i Horsens.

En OB-trup plaget af skader til vitale kræfter som Ramon Leeuwin og Jeppe Tverskov diskede derfor op med hele fire ændringer i startopstillingen: En startplads til den energiske tuneser Issam Jebali i cheftræner Jakob Michelsens front-trio og til lejesvenden Alexander Juel Andersen i en uvant position som midtpunkt i den fynske tremands-bagkæde.

Der var god intensitet i duellerne på grønsværen fra kampens start trods den bidende kulde. Og især Issam Jebali virkede veloplagt og tændt i front for Striberne – men Sander Svendsen ville også lege med i offensiven indledningsvist.

Det var dog højt presspil fra hjemmeholdet, der lod til effektivt at stresse fynboerne, som sled en anelse med at styre slagets gang.

Et fladt skud fra Horsens-krigeren Ayo Simon Okosun fra kanten af feltet på et oplæg fra angriber Nicolai Brock-Madsen var Horsens-mandskabets største chance efter godt et kvarter, men skuddet blev afvist uden de store problemer af OB’s keeper, Oliver Christensen.

Træfsikre Kadrii

Et par minutter senere mistimede Horsens’ Jonas Thorsen sit indgreb på et OB-hjørnespark og endte på klodset vis med at forlænge bolden med et hovedstød videre ind i feltet – efter lidt klumpspil endte højre back Michael Lumb mere eller mindre ufrivilligt som skurken med hånden på bolden, da han røg i græsset efter en lille brydekamp med Sander Svendsen.

Dommer Sandi Putros pegede derfor resolut på straffesparkspletten.

I det 23. minut kunne en for tiden brandvarm Bashkim Kadrii hamre sin 10. kasse stenhårdt i netmaskerne midt i målet bag Horsens-keeper, Matej Delac, der satsede alt på et spring til venstre – fjerde mål fra OB-angriberen i fire Superliga-kampe i streg.

Et dumt Horsens-boldtab i bagkæden i slutminutterne af 1. halvleg blev opsnappet af Kadrii, der kvikt trillede bolden hurtigt videre til en umarkeret Troels Kløve, der med en snedig skudfinte snød både Delac og sendte en forsvarsspiller på rumpetten.

Men Kløves svage afslutning manglede saft og kraft.

Fra frustration til forløsning

Knap havde dommeren blæst 2. halvleg i gang, før Horsens-spillerne appellerede for ulovligheder i OB-feltet. Et drøn fra Louka Prip prellede af på gæsternes Marco Lund – men tog 23-årige OB’er armen i brug? Nej, mente Putros til stor forargelse på lægterne.

Et gult kort til Bo Henriksen havde ikke afskrækket den iltre og fyrrige Horsens-manager til at klappe i. Tværtimod. Konstant forsøgte han at animere sine tropper på banen.

Der var tæt på fuld plade, da Bo Henriksens assistent også modtog gult kort for brok efter knap 60 minutter – da hjemmeholdet endnu engang med vilde protester appellerede for hånd på bolden efter et frispark.

Minuttet senere blev fortvivlelse dog vendt til jubel, da fyboernes Marco Lund begik selvmål på et Horsens-hjørnespark. En tilfældighed skulle der til, men det antændte Den Gule Fare, der i det 65. minut igen på et hjørnespark bragte sig foran 2-1 på en scoring fra Bjarke Jacobsen, der efter lidt klumpspil i feltet kunne sparke bolden fladt i kassen.

Nu bølgede opgøret hastigt frem og tilbage – OB lagde an til et bombardement af hjemmeholdets mål. I modsatte ende misbrugte Okosun en gigant-chance på klos hold.

OB lagde et gevaldigt tryk i slutminutterne i et febrilsk forsøg på at sikre sig bare et enkelt point i Horsens – Anders K. Jacobsen byttede med Svendsen men lige lidt hjalp det.

Trods fire minutters neglebidende overtid for hjemmeholdets fans formåede Horsens at ride den fynske storm af.

Med 21 point hopper AC Horsens op på 10. pladsen – et skridt længere væk fra nedrykningsplaceringerne. OB forbliver derimod lige uden for det sjove selskab i top seks med 26 point – med fjerde udebane-nederlag i træk.

Se også: Vitos drøn gav kasse

Se også: Derby-drama i Parken: De toppede og floppede

Se også: Grotesk fejl af ny målmand