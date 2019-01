Sendte AGF i drømmeland inden fyring: - De havde jo ret

Den tidligere AGF-træner Erik Rasmussen gik fra succesfuld til udskældt træner i Danmarks næststørste by på kort tid. Nu indrømmer Rasmussen, at han vidste, at hans status som toptræner kun ville vare i en begrænset periode

Fodboldfans i Aarhus blev tryllebundet af Erik 'Tryllerik' Rasmussen i foråret 2009. AGF lå nummer ét i Superligaen, og træneren blev storhyldet for sine mesterlige egenskaber som træner.

I løbet af et halvt år gik det dog helt galt for Rasmussen. I foråret 2010 endte AGF med at rykke ned i 1. division, og så var der kun svinere i luften.

'Fyr ham', skrev Århus Stiftstidende, og Rasmussen endte med at blive fyret i AGF. Klubben havde stadig et billede af klubben som et af de bedste hold i Superligaen.

Nu fortæller 58-årige Erik Rasmussen til Århus Stiftstidende, hvordan han havde det med den massive kritik, og at han blev krævet fyret af avisen.

- Jeg kunne ikke rigtig hidse mig op over alle skriverierne, for dybest set havde de, der forlangte mig fyret, jo ret. Med den trup og de vilkår, jeg havde til rådighed, burde jeg have gjort det bedre, siger Erik Rasmussen til Århus Stiftstidende.

Gemte sig en anden virkelighed

I interviewet pointerer han, at på det tidspunkt havde forståelse for de hårde skriverier om træneren. Inderst inde vidste 'Tryllerik' godt, at titlen som træner en topklub kun ville være en begrænset periode.

- Men jeg har et eller andet sted altid vidst, at titlen som top-træner kun var til låns, og at der gemte sig en anden virkelighed et eller andet sted ganske tæt på. Den viden gjorde det nemmere at leve med de store udsving i kritikken, siger Erik Rasmussen.

Rasmussen tror ikke, at han blev toptræner igen, da mange klubber ikke kan lide hans måde at være træner på, og det har skabt konflikter.

Erik Rasmussen var senest træner i Vendsyssel fra nytåret 2016/2017 til 8. maj 2018.

