Sensation i Parken: FCK sendt til tælling

PARKEN (Ekstra Bladet): Værsgo’, FC Midtjylland, her er mesterskabet.

Horsens gav nok en gang midtjyderne en hjælpende hånd i mesterskabskampen, da de skabte en lille sensation i Parken.

På en scoring af Alexander Ludwig ti minutter før tid slog Bo Henriksens mandskab et svagt spillende FCK-hold 1-0, og det ser nu meget sort ud for FC Københavns mesterskabschancer.

De er fortsat ni point efter FC Midtjylland og spiller alt andet end mesterligt i Superligaen.

Længe lignede det en kamp, der ikke kun ville gå hen i historien, fordi den blev afviklet uden tilskuere. Den var også blandt de kedeligste Superliga-kampe, der er blev spillet i Parken.

Chancer var der få af, og den triste ramme – en gabende tom Parken – fik det til at minde om en træningskamp.

Michael Santos og FCK tabte hjemme. Foto: Jens Dresling

FC København fik ellers hurtigt et overtag, og tilbagevendte Mikkel Kaufmann fik et par løse muligheder efter indlæg.

Det var dog ikke noget, der for alvor testede Matej Delac i Horsens-målet. Det gjorde Zeca til gengæld i 8. minut, da han erobrede bolden fra Jonas Thorsen på Horsens’ banehalvdel.

Zeca fik en motorvej ned mod Delacs mål, men den kroatiske målmand reddede flot FCK-anførerens afslutning. Delac fik indledningsvis ikke lov at fryse meget i vindblæste i Parken.

FCK fik trykket Horsens langt tilbage, og et kvarter inde i opgøret måtte Delac strække sig for at redde en hårdt presset Malte Kiilerich fra at score selvmål.

Efter det svære første kvarter kom Horsens bedre med. De skabte fortsat ingenting, men fik sat en stopper for hjemmeholdet.

Der var ikke meget at glæde sig over for karantæneramte Ståle Solbakken, der skiftevis sad, stod og vandrede mutters alene rundt på den gabende tomme C-tribune.

Efter en halv time uden chancer kunne dommer Morten Krogh fløjte til pause, og de få tilstedeværende i Parken kunne konstatere, at spillet nogenlunde havde matchet stemningen i den tomme nationalarena.

Det startede ikke meget bedre i anden halvleg.

Horsens kom lidt længere frem på banen og fik tilkæmpet sig et par hjørnespark, men fik intet ud af anstrengelserne.

I den anden ende blev Michel Santos stukket i dybden i 55. minut. Han fik pillet bolden flot ned, men vinklen blev for spids for den uruguayanske angriber, og afslutningen endte i sidenettet.

Bård Wiggen, der i Ståle Solbakkens fravær bestemte på FCK-bænken, sendte Mohamed Daramy på banen, men det blev det ikke meget bedre af. FCK havde svært ved at finde hullerne i den gule mur.

Som den eneste i Parken klappede Bo Henriksen begejstret i hænderne.

En hjørnesparksscoring fra Horsens' Ludwig fik det til at sortne for FCK's mesterskabsdrømme. Foto: Jens Dresling

Det var, ifølge den medlevende Horsens-manager, fremragende, hvad hans hold præsterede.

Østjyderne formåede at holde FC København fra de helt store chancer. Michael Santos fik en mindre af slagsen med små tyve minutter igen, men hans tåhyler fes forbi.

Et kvarter før tid fik Viktor Fischer comeback, da han afløste Rasmus Falk, men heller ikke kantprofilen kunne gøre en forskel.

Det lignede en nulløsning, men med ti minutter igen kom Horsens foran efter et hjørnespark. Kalle Johnsson fik ikke ordentligt greb i bolden, og Alexander Ludwig huggede resolut til den løse bold.

Den fik lov at passere både venner og fjender, og så var der dømt Horsens-jubel i Parken. Viktor Fischer testede Delac, men kroaten bestod, og FC København formåede ikke at lave noget nyt comeback.

Guldet er på alle måder meget langt væk.

Horsens-jubel foran tomme tilskuerpladser. Foto: Jens Dresling

