Sensation lurede: Men kollaps kostede

Haderslev (Ekstra Bladet): Silkeborg flirtede med sensationen og var i en periode væk fra Superligaens sidsteplads, men en Sønderjyske-udligning og en opvågning fra Esbjerg i slutminutterne gør, at Kent Nielsens mandskab må indse, at overlevelse er meget, meget langt væk.

2-2 i Haderslev var nemlig ikke nok for Silkeborg, der ellers førte 2-1 indtil ti minutter før tid, til at rykke væk fra jumbopladsen. Facit er, at Silkeborg inden puljespillet har 11 point op til netop Sønderjyske i den 'forkerte' nedrykningspulje.

Efter et kvarter så det ud til, at Joao Pereira punkterede det sidste Silkeborg-håb, da portugiseren hamrede bolden i kassen fra 25-30 meters afstand.

Kongedrøn fra Pereira, der fik comeback mod Brøndby efter over et års skadespause. Backen faldt sammen på banen efter sin scoring og takkede de højere magter.

Sønderjyderne formåede dog ikke at holde trykket i den ultra-vigtige kamp, hvor en sejr ville sende Silkeborg med stormkurs mod 1. division.

I stedet pressede gæsterne højere og højere op, og med ti minutter til pause bragte Mads Kaalund balance i regnskabet og håbet tilbage i Søhøjlandet. Jeppe Okkels kreerede assisten og fandt Kaalund ved feltets kant, inden midtbanemanden firsttimede bolden i nettet.

Da Mikkel Redder blæste til pause, havde Kent Nielsen alle muligheder for at holde en brandtale i den interimistiske omklædning på Haderslev Stadion. Esbjerg var nemlig i færd med at kollapse i Odense, og med 3-0 til fynboerne skulle Silkeborg pludselig ’kun’ bruge en sejr for at sende sorteper og sidsteplads videre til vestjyderne.

Det gjorde Silkeborg så kort inde i anden akt, da Rasmus Carstensen fik al ønskelig plads mod Joao Pereira og trak ugeneret ind i banen og sparkede bolden i det korte hjørne. Pludselig var Silkeborg væk fra sidstepladsen, og sensationen lurede!

Nervøsiteten var tyk i luften i det sønderjyske, mens spillet bølgede frem og tilbage. Med et nederlag ville Sønderjyske have seks point op til redning, så det var slet ikke kun Silkeborg, der havde noget på spil.

Efter 55 minutter kom Rafael Romo for sent i feltet i et kapløb med Anders K. Jacobsen, og Mikkel Redder fløjtede korrekt for straffespark. Det brændte Johan Absalonsen, der sendte et svagt, svagt skud i favnen på Romo, der altså selv reddede de berømte kastanjer ud af ilden.

Med godt 20 minutter igen følte sig sønderjyderne sig snydt for endnu et straffespark, da Kees Luijckx nedlagde Alexander Bah i feltet. Det lugtede af straffe, men den tidlige Søndejyske-spiller kunne ånde lettet op.

Det holdt dog kun indtil ti minutter før tid, for så dummede Silkeborg sig, da ingen kunne få clearet en løs bold fra farezonen, og så sendte indskiftede Peter Buch Christiansen knastørt Silkeborg på sidstepladsen igen.

Der forbliver Silkeborg, og der skal nu et mirakel til for at hente 11 point på sønderjyderne i seks kampe.

