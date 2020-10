Sensation: Vejle fører Superligaen!

AALBORG (Ekstra Bladet): Oprykkerne fra Vejle indtager sensationelt førstepladsen i Superligaen efter seks spillerunder!

Det står klart, efter vejlenserne mandag aften tog sin første sejr i Aalborg i Superligaens historie.

Allan Sousa blev dobbelt målscorer i 3-1-sejren, hvor VAR også kom i fokus – dog for det positive.

AaB sad ellers på flæsket fra start, og efter 12 minutter bragte værterne sig i front, da Jakob Ahlmann førte bolden frem i venstre side. Backen satte sig nemt igennem og sluttede ved baglinjen med at lave tunnel på Mads Greve, inden hans cutback fandt Frederik Børsting i feltet.

Her svigtede AaB’s altmuligmand ikke og scorede sit andet sæsonmål.

Flyvende Vejle har imponeret alt og alle

Udeholdet var i det hele taget næstbedst i kampens indledning. Constantin Galca har ry for at være en god taktiker, der ikke tøver med at ændre holdets udtryk under kampen.

Det beviste rumæneren, da han efter 20 minutter flåede en målløs Kevin Yamga ud og satte Tobias Mølgård ind på højre back. Franskmanden, med en fortid i italiensk, fransk og portugisisk fodbold, kunne ikke tro sine egne øjne, da han fandt ud af, at han skulle fra banen.

Wahid Faghir kommer først på bolden foran Frederik Børsting. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Da Yamga traskede hen til bænken, klappede de få AaB-fans på langsiden af ren og skær medlidenhed. Fin gestus, men den ultimative ydmygelse af stakkels Yamga. Lidt som at få et smækkys af sin ekskærestes ny kæreste.

Terrorudskiftningen hjalp. Tobias Mølgård lukkede hullet i højre, og Vejle forvandlede sig langsomt, men sikkert, til banens bedste mandskab.

Efter en halv time udlignede Allan Sousa efter et decideret mønsterangreb.

Saeid Ezatolahi viste på ny sin kreativitet og fandt Jakob Schoop i mellemrummet. VB-anføreren satte sig igennem og i feltet fandt han Allan Sousa, der igen beviste, at han er endnu bedre end sidst, han var i Superligaen. Fjerde sæsonmål af brasilianeren.

AaB-jubel, da Frederik Børsting bragte sig foran efter 12 minutter. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Scoringen blev tjekket igennem af VAR. Kendelsen var korrekt, målet stod, men ventetiden kunne vi sagtens have været foruden. Nøjagtig det samme var tilfældet ti minutter senere, da VAR korrekt annullerede en Vejle-scoring for offside – efter laaang betænkningstid.

Her var det Wahid Faghir, der fik netmaskerne til af blafre forgæves. Teenageren var dog kampen igennem sublim oppe foran og skubbede rundt med velvoksne Rasmus Thelander og Jores Okore efter behag.

Kampen var en åben slagudveksling i anden akt, men også her var Vejle bedst og skarpest. Fire minutter før tid faldt afgørelsen, da alle i AaB-tøj troede, der var offside i en VB-kontra. Det var der ikke, afslørede VAR, og Vejle færdiggjorde angrebet, som Allan Sousa satte ind.

Den iranske magiker, Saeid Ezatolahi, slog sejren fast med et slangehug kort før tid.

Lad festen begynde i Nørreskoven. Vejle ligger nummer et.

