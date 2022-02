Sensationen nærmer sig: Superligaens vildeste offensiv

Silkeborg IF hører hjemme blandt de seks bedste mandskaber i Danmark!

Det slog Kent Nielsens tropper fast med syvtommersøm søndag eftermiddag i Aalborg, hvor top-seks-konkurrenterne fra AaB blev sat på plads – endda ydmyget til sidst. Intet mindre.

Silkeborg var langt bedre end nordjyderne på alle parametre. Igen var midtjydernes offensive trekløver på spil, og knivskarpe Nicklas Helenius stjal fokus med et hattrick.

Når det ruller i Søhøjlandet, så er oprykkerne måske endda det bedst spillende hold i Superligaen.

Silkeborg smadrede AaB med 4-1. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tålmodigheden og kontinuiteten med Kent Nielsen giver virkelig pote denne sæson, og det klare koncept er årsagen til, at f.eks. Mark Brink og Andreas Oggesen fungerer i Silkeborg, mens det har knebet i andre Superliga-klubber.

Selvfølgelig i samspil med at trekløveret i front spiller på ALLE tangenter. Evigt målfarlige Helenius og de kreative og gennembrudsfarlige kanter i Sebastian Jørgensen og Nicolai Vallys. Det er gift for modstanderen! Og det er Superligaens bedste offensiv lige nu!

Søndag tydede det ellers på, at Nicolai Vallys havde en ’off day’, men med et kvarter igen erobrede han bolden, satte sig uimodståeligt igennem og skar AaB’s defensiv i stykker med en frispilning til Sebastian Jørgensen.

Det er ikke fordi, Silkeborg har nogen bred trup. Søndag var den defensive nøglespiller André Calisir fraværende på grund af sygdom. Hvad gør man så?

Kent Nielsen havde ikke så mange andre muligheder end at sætte 18-årige Alexander Busch ind i centerforsvaret. Det gjorde cheftræneren med glæde, og Busch kvitterede med en fornem startdebut.

Silkeborg har nu ikke tabt de seneste 10 kampe. Fortsætter formkurven, hvorfor i alverden skulle Silkeborg så ikke kunne slås med om bronzen og Europa?

Silkeborg var højere, hurigere og stærkere end AaB på alle parametre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB fik en fremragende indledning på foråret med sejren mod Midtjylland. Som så ofte før kunne aalborgenserne ikke følge op på den fornemme præstation kampen forinden.

Det er alt for nemt bare at skyde på Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz, der står i spidsen for AaB, mens man venter på Lars Friis. Særligt efter den taktiske triumf mod FCM.

Men det så grimt ud, da korthuset væltede. Selv om nordjyderne samledes på banen for at hanke op i hinanden flere gange, mens Silkeborg trådte på struben igen og igen, så lykkedes det ikke at finde proppen til badekarret.

AaB ligger stadig lunt i top-seks-svinget, men spørgsmålet er, om Inge André Olsen efter udklasseringen finder en ny side i chefhæftet frem og ringer til Viborg igen…?