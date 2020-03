Sent straffedrama

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Sydbank Park i Haderslev var den base, som Jakob Michelsen brugte som udgangspunkt til at skabe sit største resultat som træner. Det var, da han i sæsonen 2015/2016 sensationelt førte SønderjyskE frem til sølvmedaljer.

Men heller ikke de omgivelser blev det store vendepunkt for den pressede OB-træner. På en regnvåd og kold søndag uden tilskuere på tribunerne blev det stedet, hvor fynboerne måtte forlade banen uden at vinde for niende kamp i træk.

1-1 blev slutfacit af duellen mod SønderjyskE, der så sent som fire minutter før ordinær spilletids udløb knuste Michelsens håb om at sejr.

Her udlignede kaptajn Johan Absalonsen nemlig iskoldt på et straffespark, som gæsternes målmand Oliver Christensen havde begået mod Alexander Bah.

Så i stedet for tre point blev det kun til et enkelt for OB, der dog stadig er fire point foran SønderjyskE.

Fynboernes føringsmål blev også sat ind på et straffespark otte minutter før pausen.

Jebali sparkede sikkert OB i front på et straffespark. Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

Issam Jebali eksekverede med stor sikkerhed fra 11-meter-pletten, hvor han fik chancen, fordi hjemmeholdets lejesvend Theofanis Mavromatis dummede sig i ufattelig grad.

I en totalt ufarlig situation i form af en løbeduel med Alexander Juel Andersen på vej ud af feltet havde rev han i OBerens trøje, og selv om han faldt let, så kan man ikke indvende noget mod fløjtet fra dommer Anders Poulsen.

SønderjyskE havde pokalhelten fra kvartfinale-kampen mod Randers Emil Frederiksen med fra start for første gang i en Superliga-kamp i en rolle som hængende angriber, men der var ikke dynamit i ham på denne søndag. Og han blev efter en time udskiftet.

Indtil da havde hjemmeholdet reelt ikke formået at udfordre OB-keeper Oliver Christensen én eneste gang.

Gæsterne blev – trods det tilskuer-lukkede stadion - bakket op af en håndfuld trofaste tilrejsende fans, som havde taget opstilling udenfor en af stadions store hjørne-gitterporte. Og det gav dem udsyn til i hvert fald den ende af banen, som OB skulle angribe. Men de fik heller ikke set ret meget, indtil de stribede fik gaven i form af straffesparket.

Efter pausen pressede SønderjyskE på, og det gav altså bonus i form af den sene udligning.

