Silkeborg gør målmand til anfører efter salg af Helenius

Silkeborg har skullet finde en ny anfører, efter at Nicklas Helenius er skiftet til ligakonkurrenterne fra AaB.

Valget er faldet på den rutinerede målmand Nicolai Larsen, skriver Silkeborg på sin hjemmeside.

Ifølge cheftræner Kent Nielsen spiller Larsens rutine en stor rolle i beslutningen.

– Man kan vælge anfører ud fra mange parametre, men vi har blandt andet vægtet den erfaring og nøgterne rolighed, som kendetegner Nicolai Larsen.

- Han har prøvet en masse i sin karriere og oplevet både medgang og modgang, og han er en stærk leder, der med sin professionalisme altid går forrest som et rigtig godt eksempel for vores trup. Så han var et meget naturligt valg, siger træneren.

Larsen overtager det anførerbind, som egentlig har tilhørt Gustav Dahl de seneste år. Dahl har dog siddet meget ude med en hovedskade, og derfor har Helenius båret det.

Keeperen tager gerne imod det ledige anførerbind.

– At være anfører og bære anførerbindet er ikke nødvendigvis noget, der kommer til at ændre ret meget hverken til daglig eller til kamp, men det er nu alligevel noget, som jeg er både glad for og stolt af. Jeg ser det som en stor ære at være anfører i en fantastisk klub som Silkeborg IF, lyder det fra Nicolai Larsen.

31-årige Nicolai Larsen har spillet i Silkeborg siden sommeren 2021.