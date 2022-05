Silkeborg håner FCM: Hvor bliver jeres fans af?

FC Midtjylland havde drømt om, at de mandag ville overtage førstepladsen i Superligaen fra FC København.

Det kommer de ikke til - faktisk risikerer udekampen mod Silkeborg IF at være uden den store betydning for de skamskudte ulve, der led et alvorligt knæk mod Brøndby IF torsdag aften.

Hvis FC København vinder over Randers FC søndag, ender guldmedaljerne med 99,99 procent sikkerhed i hovedstaden, og FCM-fansene virker da heller ikke til at sprudle af optimisme på holdets vegne.

Det faktum er rivalerne fra Silkeborg IF ikke for fine til at drille FC Midtjylland med.

Silkeborg IF gør således opmærksom på, at der ikke er solgt ret mange billetter til FC Midtjylland-fans i forbindelse med mandagens kamp. For få dage siden var forventningen ellers anderledes i Herning og Ikast.

Silkeborg IF skriver på Facebook:

- Tidligere på ugen spurgte FCM, om de måtte få lov til at få udvidet udebaneafsnittet til mandagens kamp. Det blev et pænt nej tak. Og det var nok heldigt nok, for der er pt. stadig over 600 billetter ledige på udebaneafsnittet, mens alle andre sektioner er komplet udsolgte...

Der er kickoff mellem Silkeborg IF og FC Midtjylland mandag klokken 19.00, mens Randers FC og FC København tørner sammen søndag klokken 16.00.