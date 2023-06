Silkeborg henter målmand i København

Silkeborg er blandt de klubber, som allerede har forstærket truppen med et par navne frem mod den næste sæson. Ind er blandt andre kommet Andreas Pyndt og Fredrik Carlsen.

Det ser dog ud til, at klubben fra Søhøjlandet langtfra er færdig med at handle, og nu er en ny målmand hentet til klubben.

Silkeborg har købt den 24-årige målmand Jacob Pryts fri af sin kontrakt med Fremad Amager og udstyret ham med en kontrakt, der løber i halvandet år.

Det oplyser klubben på sin egen hjemmeside.

Det er fortsat Nicolai Larsen, som er tiltænkt rollen som førstemålmand, og om skiftet siger sportschef Jesper Stüker:

- Vi har vurderet, at vi har behov for tre stærke målmænd i vores setup til den kommende sæson. Vi har en af Superligaens bedste målmænd i Nicolai Larsen og et af de største målmandstalenter i Danmark i Aske Andrésen.

- Men skulle uheldet være ude for Nicolai Larsen, så har vi vurderet, at vi gerne vil have en keeper mere i teamet, der har noget erfaring og allerede har stået på højt niveau i Danmark. Det får vi ind med købet af Jacob Pryts.

Pryts har tidligere tørnet ud for Brøndby og Næstved.