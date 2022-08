Silkeborg på rov i OB

Forsvarsspilleren Robin Østrøm kunne ikke spille sig til en stamplads i OB. Nu prøver han i stedet i en anden superligaklub.

Silkeborg skriver på sin hjemmeside, at klubben har hentet den 20-årige københavner, der har en fortid i AB Tårnby og B 93.

Han har fået en aftale, der gælder frem til sommeren 2026, lyder det.

– Vi ser Robin Østrøm som en meget spændende tilføjelse til vores trup. Han er en boldfast spiller, der dækker flere positioner i bagkæden, og vi ser et stort potentiale i ham, siger sportschef Jesper Stüker.

- Vi tror på, at vi sammen kan forløse dette potentiale, så han kan på sigt kan blive stamspiller i SIF – men vi vurderer også, at han allerede nu har en masse at byde ind med. Så vi glæder os over, at han nu skal udfolde sig i Silkeborg IF i de kommende sæsoner, siger han.

Østrøm har blot spillet en enkelt superligakamp i denne sæson, og her scorede han sit første og eneste mål for OB.

Spilletiden i den forgangne sæson var også sporadisk, og nu glæder Østrøm sig til at prøve kræfter med et nyt projekt.

– Jeg er glad for og stolt af dette skifte til Silkeborg IF, som i mine øjne er en meget attraktiv klub med en fast defineret og knivskarp spillestil, som jeg som teknisk forsvarer glæder mig til at blive en del af.

- Både i 3F Superligaen og de forestående, europæiske kampe er der masser af spændende opgaver i vente, og jeg ser frem til at bidrage med mine kompetencer, siger forsvarsspilleren.

Østrøm har trods opvæksten i København spillet ungdomslandskampe for Norge, da hans far er norsk. Han har også optrådt en enkelt gang for det danske U19-landshold.

