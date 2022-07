Silkeborg-profil: Har fortalt klubben hvad jeg vil

Da Silkeborg søndag indledte sæsonen i Superligaen med 2-2 ude mod Lyngby, var det med Tobias Salquist i midterforsvaret.

Den 27-årige forsvarer startede inde for Silkeborg, efter at han i sommerpausen har været rygtet væk fra klubben.

Senest skrev Ekstra Bladet søndag, at MLS-klubben Chicago Fire har sendt et bud afsted til Silkeborg for Tobias Salquist.

Hovedpersonen selv havde efter kampen i Lyngby ikke mange kommentarer til et potentielt klubskifte, men han ville gerne understrege én ting.

- Jeg har gjort det fuldstændig klart og tydeligt for Silkeborg, hvor jeg står i denne situation.

Spørgsmål: Hvad har du fortalt klubben?

- Jeg har gjort det klart og tydeligt for Silkeborg, hvor jeg står i forhold til klubben.

- Jeg kan sagtens se mig selv i en anden klub, tilføjer Tobias Salquist.

Cheftræner Kent Nielsen ville gerne sætte flere ord på Tobias Salquist og forsvarsgeneralens situation i Silkeborg, men understreger, at det naturligvis er sportschefen Jesper Stüker, der sidder ved forhandlingsbordet.

- Tobias har drømme, og det har jeg stor forståelse for, men tingene skal også passe sammen. Det er sådan, fodbold er. Men jeg ved jo godt, at vores spillere har gjort det godt, og derfor er de attraktive.

- Men jeg bekymrer mig overhovedet ikke om, at Tobias Salquist måske skifter væk. Jeg bruger slet ikke så mange kræfter på transfervinduet, som I journalister gør, tilføjer Kent Nielsen.

Ligesom Tobias Salquist selv vil cheftræneren ikke gengive, hvad stopperprofilen har sagt til klubben.

- Salquist må selv finde ud af, hvad han har sagt og ikke har sagt, det kommer jeg aldrig til at kommentere på, siger træneren.

