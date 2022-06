Silkeborg-stjerne belønnes: - Her er prisen

Superligaklubben Silkeborg belønner nu Lukas Engel for et succesfuldt lejeophold i foråret.

Engel har fået konverteret lejekontrakten til en fast aftale gældende for de kommende fem sæsoner. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Lukas Engel har fra første dag passet perfekt ind på vores hold og i vores trup, og vi er derfor meget tilfredse med, at det er lykkedes at tilknytte ham på en fast aftale her i Silkeborg.

- Han har leveret en overbevisende indsats og tilfører os en masse ekstra power til venstresiden, og vi har en tro på, at han kan udvikle sig endnu mere i vores miljø og på vores hold, siger sportschef Jesper Stüker.

23-årige Lukas Engel spillede frem til 2021 på Amager. Først i barndomsklubben Kastrup Boldklub og siden for Fremad Amager.

Siden kom venstrebensspilleren til Vejle, hvor han spillede 34 superligakampe, inden klubben i januar sendte ham på lån i Silkeborg.

- Det har været en kæmpe fornøjelse at være en del af Silkeborg IF i det her fantastiske forår, og det bliver kun endnu mere spændende fremover, siger Lukas Engel.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

Godt betalt

Det har været en dårligt bevaret hemmelighed, at Silkeborg og Kent Nielsen har været yderst interesseret i at tilknytte Vejle-lejesvenden Lukas Engel på fast basis.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Silkeborg nemlig i omegnen af 3,75 mio. kr for venstrebensspilleren.



Vejle har været begunstiget i forhandlingssituationen af at have en lang kontrakt med Engel, ligesom Silkeborg ikke havde en frikøbsklausul i lejeaftalen.



Dertil har udlandske klubber så småt begyndt at kaste interesse i Lukas Engels retning.



Dermed reagerede Silkeborg nu for at sikre sig Kent Nielsens foretrukne offensive back, der er udset til en nøglerolle i Søhøjlandet de kommende år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: De beskidte hooligan-tricks: Umuligt at stoppe