Silkeborg tæt på stort salg af profil

Silkeborg-kometen Rasmus Carstensen har længe været rygtet til højere hylder end Superligaen.

Og nu ser det ud til, at den talentfulde højreback endegyldigt er tabt for Kent Nielsen og co.

Rasmus Carstensen og Silkeborg er ifølge Ekstra Bladets oplysninger i de afgørende forhandlinger med Genk om et permanent skifte for U21-landsholdsspilleren.

21-årige Rasmus Carstensen har taget Superligaen med storm. Foto: Jens Dresling

BT kunne tidligere på dagen berette, at Silkeborg for et beløb i omegnen af 22 millioner danske kroner stod til at skyde Carstensen afsted til en belgisk klub.

Det prisskilt stemmer overens med de 22,5 millioner kroner, som Ekstra Bladet i maj beskrev, at Silkeborg havde smidt på Carstensen, der dermed kan blive et rekordsalg for den jyske klub.

Genk skulle lige nu være i fremskridende forhandlinger med Silkeborg, og det synes realistisk, at de to parter snart vil nå til enighed i forhandlingerne om den 21-årige back.

Forventningen er, at det ender i et skifte.

Genk ligger efter to runder nummer fire i den bedste belgiske række, Jupiler League. I sidste sæson vandt de sølv.

Det er en sand Silkeborg-knægt, som sportschef Jesper Stüker for det store millionbeløb sender videre i karrieren.

Rasmus Carstensen har været igennem hele Silkeborgs talentudviklingssystem, siden han som 13-årig kom til klubben fra en samarbejdsklub.

Han fik sin første professionelle kontrakt i 2019, og blot et år senere sørgede Silkeborg IF på baggrund af hans eksplosive udvikling for at få papir på ny aftale med ham. Den løber til sommeren 2024.

Carstensen har spillet 89 førsteholdskampe for Silkeborg. I disse har han scoret to mål og leveret 24 assists.

