Silkeborg-topscorer solgt til udlandet

Silkeborg-topscorer Magnus Mattsson fortsætter karrieren i NEC Nijmegen i hollandsk fodbold.

Allerede fredag meldte den nyoprykkede superligaklub ud, at den var blevet enig om betingelserne for et salg af den 22-årige angriber, der lavede 19 mål i sidste sæson i 1. division.

Først mandag kom der så navn på Mattssons kommende arbejdsgiver.

- Det har altid været min drøm at prøve mig selv af på højest mulige niveau, og nu kom der en mulighed fra NEC Nijmegen om at tage et nyt skridt mod den drøm.

- Jeg er meget glad for, at det er faldet på plads, og jeg glæder mig vildt til den nye udfordring, siger Magnus Mattsson i en pressemeddelelse.

Silkeborg har i forbindelse med salget opjusteret forventningerne til årets resultat med ti millioner kroner.

Forventningen er, at klubben lander på et resultat mellem minus fem millioner kroner og plus fem millioner kroner.

I NEC Nijmegen bliver Mattsson blandt andre holdkammerater med Lasse Schöne og Mikkel Duelund.