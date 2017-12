Årets mest læste: Det hele styrtede sammen i Silkeborg

En række eksplosioner betød, at alting blev forandret på få sekunder i dansk superligaklub

Der blev sagt farvel med et brag på Silkeborg IF's Mascot Park i begyndelsen af august.

Eller rettere sagt: Mange brag.

For en storstilet eksplosionsrække sikrede, at den gamle langtribunes tag perfekt foldede sig sammen med henblik på at få fjernet den sidste rest af den pensionerede hjemmebane.

Da var en stor del af stadion allerede fjernet - styk for styk. Ved en auktion tidligere på sommeren havde Silkeborg-fans og andre interesserede fået mulighed for at byde på alt fra lysmaster til græsset.

Ekstra Bladet lavede - med god tv-hjælp fra Midtjyllands Avis - en historie med tv-klippet.

Og det var en historie, I læsere tog til jer.

For i løbet af nogle timer var det årets mest læste sportshistorie på Ekstra Bladet. Og sådan er det stadig. Historien kan du læse her, hvis du lige vil gense, hvordan det så ud.

Hjemmebanen, der i de fleste af de 100 år, som Silkeborg IF fylder i 2017, har heddet Silkeborg Stadion, er nu helt væk, mens superligamandskabet spiller sine kampe på det noget mere moderne Jysk Park.