Accepterer millionbud på Carstensen

Silkeborg IF har accepteret et bud på Rasmus Carstensen, og den dynamiske back ventes at skifte væk fra klubben snarest.

Det oplyser Silkeborg IF i en fondsbørsmeddelelse, hvor det ligeledes står, at SIF opjusterer sine forventninger til regnskabet med 20 millioner kroner.

- Selskabets dattervirksomhed, Silkeborg IF A/S, har accepteret et tilbud fra en anden klub vedr. en transfer af fodboldspilleren Rasmus Carstensen. Tilbuddet er betinget af enkelte forbehold, der alle forventes opfyldt i løbet af den kommende uge, skriver Silkeborg IF.

Rasmus Carstensen bliver den dyreste spiller solgt fra Silkeborg i historien. Foto: Ernst van Norde

Klubben forventer nu et overskud på 40-50 millioner kroner i 2022.

SIF skriver dog ikke noget om, hvilken klub, man har accepteret et bud fra.

Som Ekstra Bladet tidligere kunne fortælle, så er det den belgiske klub Genk, som Silkeborg har ligget i intense forhandlinger med.

Prisen på Rasmus Carstensen ligger ifølge Ekstra Bladets oplysninger på omkring 22,5 mio. kr.

Annonce:

Det bliver dermed et rekordsalg for Silkeborg IF, der længe har haft den talentfuld, offensiv back på affyringsrampen.

Læs også: Talentfabrikken bugner: Her er den næste Dolberg

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack

Blodbold med bonusepisode 1

Jan Jensen og Knud Brix gennemgår nogle af de mange gangstere, forbrydere og korrupte mænd, der ikke har været plads til i de foregående afsnit. Derfor har Jan Jensen taget forbryderalbummet med, for listen er lang.

Jack Warner fra Trinidad Tobago sad i 30 år i FIFA’s eksekutivkomité og var bedste ven med Sepp Blatter. Men til sidst blev grådigheden for stor. Warner blev knaldet i 2011, er efterlyst af Interpol, men skjuler sig stadig i Trinidad med de hundredvis af millioner af kroner, som han har stjålet fra fodbolden.