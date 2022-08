Afviser blankt: - Vi kommer ikke forbi FCK og FCM

Silkeborg kommer næppe til at overgå bronzesæsonen til trods for den gode sæsonstart

Af en mand, der vandt EM i 1992, tror Kent Nielsen ikke meget på eventyr ...

Bevares, over en lang Superliga-sæson er det måske også sværere at vinde DM med Silkeborgs budget end at overpræstere over fem kampe en magisk sommer i Sverige.

Kent Nielsen køber i hvert fald ikke præmissen om, at Silkeborg p.t. er Danmarks bedste fodboldhold.

- Sådan ser vi slet ikke på det. Sidste sæson med Silkeborg var det tætteste på max, jeg nogensinde har været med et fodboldhold. Det bliver næsten umuligt at overgå. Vi kommer heller ikke til at gå forbi FCK og FCM denne sæson. Det kan ikke lade sig gøre, lød det fra Kent Nielsen, der uddybede:

Kent Nielsen er med stor sandsynlighed en 'glasset er halvt tomt'-person. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg er glad for, at vi står her med syv point for tre kampe, men vi har også haft heldet. Rigtige klassehold har klassespillere, der afgør kampe, som den vi havde i Lyngby f.eks.

- Vi er mere kollektivt baserede, og vi har ikke de profiler, som FCK og FCM har og kan købe, sagde Kent Nielsen, der vel heller aldrig glæder sig til juleaften ...

Men fair nok. Kent Nielsen har en valid pointe i, at Brøndby sagtens kunne have snuppet et eller tre point søndag i Søhøjlandet, ligesom Silkeborg meget vel kan vinke farvel til en profil eller to i transfervinduet, der stadig er åbent bekymrende længe set med Kent Nielsen-briller.

- Jeg er blevet for gammel til at gå og tælle dagene, til transfervinduet lukker, men vi risikerer da at miste nogle spillere, vi gerne vil beholde. Sådan er virkeligheden. Jeg prøver at løse problemerne i den rækkefølge, de opstår, og mit næste problem er AaB.

