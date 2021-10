Alt vendt på hovedet

Kontrasten er slående.

For to år siden kom Kent Nielsen skidt i gang som nyansat træner i Silkeborg og vandt ikke i holdets første 12 kampe som oprykker i Superligaen.

Debutsæsonen endte med nedrykning, men Kent Nielsen overlevede i jobbet, og det lykkedes at rykke op igen med det samme.

I denne sæson har Silkeborg etableret sig i toppen af rækken og tilmed spillet seværdig og underholdende fodbold undervejs.

Mens målene haglede ind for to år siden, er der også lukket anderledes godt af hos oprykkerne denne gang.

Første sæson i Silkeborg var langtfra en dans på roser, men siden da er tilværelsen blevet mere rosenrød for Kent Nielsen. Foto: Ernst van Norde/ Ritzau Scanpix

Silkeborg er nummer fem med 2 nederlag i 13 ligakampe og holder blandt andet Brøndby, OB og AGF bag sig. I hele 2021 har Silkeborg kun tabt to ligakampe samt en pokalkamp.

Succesen er ikke kommet ud af det blå. Kent Nielsen mener, fundamentet for den nuværende succes blev skabt i den første sæson til trods for nedrykningen.

- Alle har indtryk af, at vi var så dårlige i min første sæson. Mit postulat er, at vi allerede startede rejsen i foråret 2020, selv om vi rykkede ned. Det er det arbejde, vi har bygget stålfast videre på.

- Det kan vi se, når vi kigger tilbage. Vi har forfinet og udviklet vores spil lige siden, siger Kent Nielsen.

Ledelsen i Silkeborg udstak ikke en fyreseddel, da det gik dårligt, som man har set andre klubber gøre i samme situation.

- Det er en kunst for klubledelser at holde fingeren fra knappen på katapultsædet. Jeg følte ikke, det var tæt på. Det er sådan, det skal være. En træner skal have fuld opbakning, indtil han ikke skal have den længere.

- Det er i særklasse det vigtigste, hvis en træner skal kunne arbejde godt. Så skal træneren ikke tolke signaler og blive usikker. Det hjælper ikke. Træneren skal have støtte, og det har jeg fået hele vejen, siger han.

I denne sæson har Silkeborg lukket 14 mål ind i 13 kampe. Det er fjerdebedst i den danske Superliga. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Opbakningen kvitterede Kent Nielsen for ved at gøre Silkeborg stærkere defensivt, så forsvarsspillet blev indøvet i den næstbedste række.

- Vi står i dag som et meget stærkt kollektiv. For os har det været godt, at vi kan lykkes som et kollektiv. Jeg har altid været til det kollektive. Men vi skal også have plads til individualister med kampafgørende betydning.

- Alle skal deltage i en eller anden grad af forsvarsarbejde, nogen skal meget, og andre skal mindre. Og alle skal deltage i den offensive del, forklarer han.

Det sprudlende spil, Silkeborg leverer i denne sæson, fortjener anerkendelse, mener han.

- Det er ikke i sig selv et mål for os at være underholdende. Folk gider kun at se vindere. Der er ikke nogen, der gider at komme og se os tabe 4-6.

- Min erfaring er dog, at det er svært at vinde 6-4 hver eneste gang. Så det kræver en defensiv struktur. Men hvis man skal vinde ting, skal man være god og kunne noget med bolden, siger han.

Målsætningen er overlevelse, og det vil blive opfyldt med en placering i top-6, som giver adgang til mesterskabsspillet.

Kent Nielsen har været cheftræner i seks danske klubber. CV'et tæller også AGF, Horsens, Brøndby, AaB og OB. Foto: Claus Bonnerup/ POLFOTO

- Vi ligger godt til. Hvis vi fastholder dette niveau, kommer vi også til at spille med om top-6 lige til det sidste i grundspillet. Det er jeg sikker på.

- Vi er bevidste om, hvor vi er. Vi er glade for det, men vi er ikke tilfredse. Vi vil mere endnu, insisterer Kent Nielsen.

Det er en af årsagerne til, at han i sidste uge forlængede aftalen med Silkeborg frem til sommeren 2024.

- Kan man se sig selv være med til at flytte tingene i en eller anden retning? Er der et uudnyttet potentiale? Det var der første gang, jeg sagde ja, og det er der nu.

- Jeg føler stadig, vi står et godt sted, men vi kan også godt komme videre. Det næste skridt er at fastholde det niveau, vi er på. Det er spændende og interessant.

- Min interesse er at bruge al min tid på at gøre Silkeborg så stærk som overhovedet muligt. Det er det aftryk, jeg vil sætte. Jeg vil have, at vi står et stærkere sted om to år, fastslår Kent Nielsen.

Han spejder på længere sigt mere opad, end han kigger ned.

- Hvis vi bliver dygtigere til at kreere endnu større chancer på de mange gunstige situationer, vi har, så kommer vi til at presse endnu hårdere på for at komme mod toppen, siger Kent Nielsen.

Silkeborg gæster søndag klokken 20 Sønderjyske i Superligaen.