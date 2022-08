Brøndby? Dejligt med interesse men...

Nicklas Helenius har ikke pakket kufferten for at flytte til Vestegnen

Nicklas Helenius og Silkeborg løb søndag eftermiddag panden mod en grøn mur, og Kent Nielsens tropper så helt menneskelige ud.

Den ellers varme topscorer Helenius var også kommet i menneskehænder, og Silkeborg-anføreren lignede ikke en mand, der er på vej til en større adresse.

Nicklas Helenius er stadig mere varm på en tur til udlandet end Vestegnen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Heller ikke til Brøndby, som skriverierne ellers har gået på i denne uge.

- Det er da dejligt med interesse, men I må spørge min agent (Mads Bach Lund, red.).

- Han var ude og konstatere på Twitter, at du udelukkende fokuserede på Silkeborg.

- Det er også rigtigt. Jeg har en klar aftale med min agent, at han kun tager fat i mig, hvis der er noget konkret. Jeg har ikke talt med min agent i tre dage, lød det fra Nicklas Helenius.

- Du har jo hele tiden sagt, at det er udlandet, der trækker, hvis du skulle væk fra Silkeborg. Så er en tur til hovedstaden vel ikke tillokkende?

- Du siger det vel egentlig fint, som det er. Jeg er anfører for Silkeborg og meget glad for at være her. Men jeg har ikke yderligere kommentarer til det … Jeg har rigeligt at fokusere på med at være med til at løfte holdet inden en vigtig opgave igen på torsdag.

Silkeborg og Helenius skal et smut til Helsinki i midtugen for at spille Europa League-playoff mod HJK fra Finland.

