Bundprop dropper fans - sponsorer får billetter

Hvis tilhængere af fodboldklubben Silkeborg havde håbet at få en plads på et af de få sæder på Jysk Park til mandagens superligakamp mod OB, må de tro om igen.

Silkeborg har nemlig valgt at prioritere sponsorerne, der dermed får fingre i de tilgængelige billetter. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

En politisk aftale betyder, at der nu må samles 500 personer til fodboldkampe i Danmark. Tallet inkluderer såvel spillere som trænere, klubpersonale, medier og dommere.

Derfor kan der kun åbnes for omkring 350 tilskuere, oplyser Silkeborg.

- Vi ville rigtig gerne have budt velkommen tilbage til vores trofaste tilskuere, men det kan vi desværre ikke, siger Silkeborgs administrerende direktør, Kent Madsen, til klubbens hjemmeside.

Det er det økonomiske hensyn, der får Silkeborg til at vælge sponsorer frem for fans.

- Lovgivningen vedrørende dækning af underskud for arrangører med mere end 1000 publikummer medfører, at vi er forpligtiget til at begrænse vores tab mest muligt, hvis vi vil have del i regeringens hjælpepakker.

- Og her er sponsorerne med deres væsentlige bidrag til virksomhedens økonomi en vigtig faktor. Med muligheden for at åbne en lille smule, kan vi nu levere en del af de ydelser, sponsorerne har betalt for, siger Kent Madsen.

Til onsdagens pokalsemifinaler mellem Sønderjyske og AC Horsens samt AaB og AGF forventes der tilskuere på lægterne.

AaB har fordelt billetterne således, at AaB-fansene får 252 billetter, mens der er 28 af slagsen til AGF-tilhængere.

Hos Sønderjyske har man valgt at trække lod blandt alle sponsorer og sæsonkortholdere om de cirka 300 pladser.

