Byder millioner for Superliga-talent

Han er en af de få fra Silkeborg, der for alvor leverede i løbet af efteråret, midtbanespiller Mads Emil Madsen, og det har de også fået øjnene op for andre steder end i det midtjyske. Derfor er der ikke overraskende interesse for U21-landsholdsspilleren.

Og interessen er nu blevet så konkret, at det store norske medie fortæller, at de norske mestre er så lune på den 21-årige midtbanespiller, at man har sendt et bud på seks millioner danske kroner afsted på midtbanespilleren. Det skriver VG i deres liveblog fra transfervinduet.

Det fremgår ikke, om buddet er blevet accepteret, og VG skriver, at klubberne ikke vil kommentere på informationen.

Ifølge det norske medie har Molde længe været interesseret i Silkeborgs pasnings- og løbestærke midtbanespiller, og buddet på seks millioner danske kroner er angiveligt ikke det første, de har lagt på SIF-spilleren.

Danske B.T. har tidligere fortalt, hvordan både AGF og FC Nordsjælland holder øje med midtbanemanden, der har kontrakt med SIF frem til 31. december 2022, og Molde er angiveligt heller ikke den eneste klub i udlandet, der har snøren ude efter Mads Emil Madsen.

Silkeborg har økonomien til at holde på den 21-årige spiller, men omvendt kan et skifte til en af Norges to største klubber også ende med at være så interessant, at Mads Emil Madsen banker i bordet for at blive solgt. Det kræver selvfølgelig, at prisen er god for SIF, og så kræver det, at man er i stand til at hente en spiller eller to i transfermarkedet, der kan være med til at lukke holdet på den centrale midtbane.

Madsen var afgørende i Silkeborgs oprykningssæson i fjor, og i denne sæson har han stået for fem oplæg i 20 Superliga-kampe. Han har kampe på diverse ungdomslandshold og har spillet hele karrieren i SIF.

