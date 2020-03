Dobbelt rødt i choksejr

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Sæsonens første møde mellem Silkeborg og AGF trak 22.000 tilskuere. Mandag aftens gensyn havde fortjent lige så mange på lægterne, da det Corona-tømte Jysk Park bød på gensyn og et nyt kæmpedrama.

To røde kort, oversete straffespark, en mistænkelig hånd i optakten til et Silkeborg-mål og listen kunne fortsætte.

Bundlinjen blev imidlertid, at Silkeborg høstede sæsonens anden sejr over lokalrivalerne, da de vandt en hårdt tilkæmpet 2-1 sejr.

En sejr der giver Silkeborg en vigtig livline i bunden. Et nederlag mandag aften havde i realiteten beseglet nedrykningen. Nu er Esbjerg og Hobro inden for rækkevidde. For AGF begynder det at snerpe til i kampen for mesterskabsslutspillet - og bliver det torsdag til det traditionelle nederlag til Randers FC, så begynder det pludselig at se giftigt ud.

Silkeborg fik udbytte af en stærk periode midt i første halvleg.til at bringe sig på sejrskurs. Junior Brumado tog hul på en stor aften, da han stod det helt rigtigt sted, da Jeppe Okkels afsluttede skævt, og så kunne lejesvenden fra FC Midtjylland bringe hjemmeholdet på 1-0.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF nåede knapt at registrere målet, før Silkeborg fordoblede. Alexander Munksgaard kom alt for sent i en duel med Junior Brumado og måtte udgå med en hovedskade. Inden AGF havde fundet en afløser sov den midlertidige afløser, Kasper Lunding, på en kikset afslutning, og så kunne Nicolai Vallys let forstørre chokket til 2-0 efter 40 minutter.

I optakten til målet tog Mads Emil Madsen hånden i brug for at få kontrol over bolden, men det overså kampens usikre dommer Benjamin Willaume-Jantzen.

Gæsterne måtte se forbløffet til for De Hvide havde skabt nogle kolossale muligheder til scoringer, men især Jakob Ankersen havde atter en dag, hvor sigtekornet var rustent. Han kunne have rådet bod på det i perioden op mod pausen, men alene med Rafael Romo kiksede han.

Silkeborg trak sig ned for at forsvare føringen efter pausen, og det så egentlig ud til at lykkes fint indtil Svenn Crone blundede på et indlæg fra Kevin Diks. Han rev Patrick Mortensen omkuld, og dermed straffespark og rødt til Crone.

Svenn Crone får rødt kort. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Patrick Mortensen scorede sikkert og dermed blev en hektisk slutspurt indledt.

Samme Mortensen blev ti minutter før tid revet omkuld i straffesparksfeltet, men dommer Jantzen vinkede afværgende og stangede efterfølgende det andet gule kort ud til Niklas Backman, der dermed må sidde ude på torsdag.

AGF-anfører Nicklas Backman fik også marchordre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

