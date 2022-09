Efter Brøndby-rygter: - Ingen kommentar

Silkeborgs Nicklas Helenius vil have lov til at være skuffet over, at det ikke blev til et klubskifte denne sommer

Han har bombet mål ind for Silkeborg og endte i sidste sæson også med at blive topscorer i Superligaen.

Af samme grund havde Nicklas Helenius også forestillet sig, at han i det netop overståede transfervindue var endt i en ny klub.

Sådan gik det ikke, og det lægger hovedpersonen selv ikke skjul på, at han er skuffet over.

- Jeg er skuffet over nogle ting, der er sket. Og det er langt fra første gang, jeg er skuffet over nogle ting, der er sket i et transfervindue. Det har jeg prøvet nogle gange, siger Silkeborg-angriberen til Ekstra Bladet efter fredagens 1-0-nederlag mod FC København.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nicklas Helenius fik faktisk bolden i kassen fredag aften, men var akkurat offside. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

- Jeg har ikke lagt skjul på, at lige siden i marts, hvor jeg pludselig begyndte at lave en masse mål, har jeg haft en en drøm. Og det har jeg sagt fra dag ét, da jeg kom til Silkeborg. At det her er for at kunne få min sidste drøm. Så jeg har ikke lagt skjul på, at jeg gerne ville (skifte, red.), men der var nogle ting, der ikke kunne lykkedes, og sådan er fodbold.

Alligevel er den 31-årige målmager ikke én, der har tænkt sig at hænge med mulen.

- Jeg tager det, som om at jeg er uundværlig her. At de godt kan lide mig, og jeg elsker også at være her. Jeg skal ikke bare afsted for at komme afsted. Jeg er et menneske, jeg har følelser, og jeg lov til at være skuffet. Men nu ser jeg fremad, og jeg vil gøre mit bedste.

- Der var jo mange skriverier om dig i løbet af transfervinduet. Ville du gerne have skiftet til Brøndby?

- Jamen, det har jeg ingen kommentarer til. Det har jeg svaret på før, og som jeg siger, så er der nogle ting, jeg er skuffet over. Det ved min agent, min familie, mine venner og Silkeborg i forhold til det, der har været interessant. Sådan er fodbold nogle gange. Man skal også tage det som et klap på skulderen, at en klub gerne vil beholde én.

Annonce:

Efter en god start på sæsonen har Silkeborg nu tabt de seneste to Superliga-kampe.