Efter ydmygelse: Sportschef klar i spyttet

SILKEBORG (Ekstra Bladet): På en dag, hvor Superligaen oplevede sæsonens første fyring, var det helt oplagt at høre de høje herrer i Silkeborg, om de har tænkt sig at følge Esbjergs eksempel og stritte cheftræner Kent Nielsen ud til højre.

Særligt med tanke på den 1. halvleg, silkeborgenserne leverede mandag aften. Det var noget af det ringeste, der er leveret i nyere Superliga-historie.

OB'erne var nådige ved SIF og lod værterne slippe med 0-3. Foto: Ernst van Norde

Men Kent Nielsen skal ikke umiddelbart gå og frygte en fyreseddel. I hvert fald, hvis man skal tage sportschef Jesper Stükers ord for gode varer.

- Det er slet ikke en bane, vi arbejder i. Det er en meget entydig vinkel, at det hele skulle være trænerens skyld. Vi er sammen om det. Spillerne, træneren og bestemt også ledelsen i Silkeborg IF. Vi var ikke ret gode i dag (mandag, red.), men en trænerfyring er ikke et tema, sagde Jesper Stüker.

Nu nævner du selv ledelsen… Har Kent Nielsen et godt nok spillermateriale?

- Vi tror på vores trup, og jeg er fortrøstningsfuld på den lange bane. Vi har fået et par nye folk ind, men har også været ramt af skader. Det handler om at arbejde stenhårdt for at vende tingene, sagde Jesper Stüker.

Kent Nielsen står ikke ene mand tilbage med ansvaret for Silkeborgs horrible sæsonstart. Foto: Ernst van Norde

Kent Nielsen er en rutineret rotte i faget. Det bed man mærke i, da cheftræneren blev spurgt om, hvorvidt han føler sig presset af situationen.

- Det er jeg sgu blevet for gammel til! Der er ingen, der er mere skuffet og ærgerlig over vores første halvleg end jeg. Der ligger mit fokus, for sådan en halvleg må vi aldrig lægge ryg til igen.

- Men spekulationer om en trænerfyring fylder intet hos mig. Det har vi en meget kompetent ledelse, der skal tage stilling til. Det er svært at stå og forsvare sig efter sådan en præstation, men det har trods alt ikke været så ringe igen de foregående kampe. Selvfølgelig skal vi nok få vendt det her, sagde Kent Nielsen.

Silkeborg spiller søndag en tidlig nøglekamp, når Lyngby kommer på besøg.

Superligaen Indefra: FCK må vente på Corner-millioner

Min storebror ligger i koma

Kæmper om 1,2 milliard: Her er Superligaens store tv-aftale