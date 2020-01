Færdig i Superliga-klub

Han spillede fast for Silkeborg IF i efteråret, men i foråret må Kent Nielsen klare sig uden midtbanespiller Mathias Hebo Rasmussen.

Den centrale midtbanespiller havde en lejeaftale, der løb ud 31. december, og nu har parterne - Silkeborg IF, Vejle Boldklub og Mathias Hebo Rasmussen i fællesskab fundet frem til, at han ikke også skal være i klubben fra Søhøjlandet i foråret.

- Hebo har leveret en fin indsats for Silkeborg IF i den forgangne halvsæson med en opadgående formkurve, men forskellige forhold i relation til Vejle, Hebo og SIF har gjort, at det ikke gav mening at nå frem til en forlængelse af samarbejdet. Vi takker Mathias for indsatsen for SIF og ønsker al mulig held og lykke på den videre færd i karrieren, siger SIFs sportschef, Jesper Stüker, til klubbens hjemmeside.

14 kampe nåede Mathias Hebo Rasmussen for Silkeborg, og han scorede en enkelt gang.

Mathias Hebo - til venstre - får ikke forlænget sin lejeaftale i Silkeborg og må tilbage i 1. Division. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Nu vender han så tilbage til Vejle, hvor han efter sit skifte fra Lyngby i januar 2019 stort set ikke har spillet.

Om han skal tilbage og kæmpe sin chance i Vejle, der spiller i NordicBet Ligaen, eller om han i stedet skal finde sig et andet sted at spille, må tiden vise.

Hebo, 24 år, kom frem via FC Nordsjællands ungdomsafdeling, og han har også en fortid i FC Fredericia.

