- Familien taler kun om AaB

Det blev aldrig nogen succes, da Kasper Kusk vendte hjem til Aalborg.

Nu er han igen en stor Superliga-profil i Silkeborg, og søndag var han med til at sænke sin barndomsklub med sit blændende indhop.

Nedrykningsfavorit! Nedlagt igen!

- Det var selvfølgelig rart at komme ind og være med til at vinde kampen. Jeg forsøgte at spille mit spil og sætte noget fart på deres banehalvdel, og det lykkedes. Man kan godt mærke, at AaB blev nervøse, da de skulle lukke kampen, lød det på syngende nordjysk fra Kasper Kusk.

Kasper Kusk har flere end 250 kampe i AaB-trøjen. Søndag forværrede han krisen i Nordjylland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Hvordan har du det egentlig med at være med til at forværre netop AaB's krise?

- Jeg sagde inden kampen, at jeg ville gøre alt for at få sejren mod AaB. Det gjorde jeg, og sejren var virkelig vigtig.

- Når det er sagt, så er det ikke sjovt at se AaB under stregen. Min familie er fra Aalborg, og jeg bor stadig i Aalborg, så min familie taler kun om AaB, når vi snakker sammen, siger Kasper Kusk, der altså stadig håber det bedste, eller næstbedste, for AaB på trods af at han blev vejet og fundet for let i sin anden periode i klubben.

- Jeg ved ikke, om jeg ville sende et statement til AaB. Både og. Det vigtigste var at vinde, så kommer min præstation i anden række, men det gør da lidt ondt at se AaB i den her forfatning. Der skal ikke meget modgang til, før det hele vælter. Der er et kæmpe pres på klubben, og det husker jeg selv.

Silkeborg tog sejren i Nordjylland. AaB forbliver langt under stregen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Tror du AaB rykker ned?

- Det ved jeg ikke. Der kan ske meget i vinter, og hvis AaB spiller som i den første time, så skal de nok klare sig.

AaB spiller sidste kamp i 2022 på søndag mod topholdet FC Nordsjælland. Silkeborg lukker foråret på lørdag mod Lyngby.

