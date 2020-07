Fem år i Superligaen: Nu skifter han til Holland

Se også: Kæmpe udrensning

Det nåede at blive til fem år i den danske Superliga for KeesLuijckx, som nu har valgt at rykke videre til en anden klub efter kontrakten med Silkeborg er udløbet. Det bliver til en tur til sit hjemland, Holland, hvor han skal tørne ud for Roda.

Det melder den hollandske klub på dens officielle hjemmeside.

For Kees Luijckx er det ikke første gang, at han bliver en del af Roda-mandskabet. Det var han også i 2013/14-sæsonen, og han glæder sig over at være tilbage i klubben igen efter mere end et halvt årti væk derfra.

- Jeg kan godt lide at være her igen efter syv år. Der er sket meget i mellemtiden for både mig og Roda JC. Da Jeffrey van As ringede til mig for at hjælpe med at bygge et nyt Roda op, så var der ingen tvivl fra min side, siger Luijckx.

Kees Luijckx havde stor succes i SønderjyskE, men røg ud under Glen Riddersholm. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Den 34-årige midterforsvarer peger desuden på, at han vil bruge sin erfaring til at løfte holdet både på og uden for banen i klubben, som i denne sæson har kæmpet i bunden af den næstbedste række i landet.

Det blev derfor til et halvt år i Silkeborg, hvor han kom til efter en årrække i Sønderjyske.

Aftalen mellem Roda og Kees Luijckx er på ét år.

