Fyret i går - hyldet i dag: - Han tog hele runden

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Peter Sørensen blev klappet ud af omklædningen, da han tidligt tirsdag morgen fik mulighed for at tage en sidste afsked med Silkeborg-truppen.

Klokken 8.30 skridtede han målrettet hen over parkeringspladsen og den velkendte tur ned ad trapperne til omklædningsrummene under Jysk Park for at se sine spillere i øjnene en sidste gang.

- Det er altid trist at tage afsked med en person, som man har haft et godt forhold til. Personligt kan jeg godt lide Peter Sørensen som person og fodboldtræner. Han har mange af de kvaliteter jeg søger hos en cheftræner, fortæller forsvarsklippen Simon Jakobsen til Ekstra Bladet.

- Når det er sagt, så var det ikke en tårevædet afsked, for den type person er Peter Sørensen ikke. Med det format han har, så stiller han sig jo op og takker os allesammen. Han tog hele runden, hvor han takkede hele teamet og gav udtryk for, hvor glad han havde været for at være her: 'Jeg har SIF i hjertet,' som han sagde.

- Det var som det skulle være. Det var en fornem afsked. Det var med format og overskud... Og en lille klapsalve fra os til sidst, da han gik ud ad døren, smiler han.

Blev klappet ud

Ekstra Bladet mødte Peter Sørensen, da han forlod Jysk Park, men den fyrede Silkeborg-træner ønskede ikke at knytte ord til sin oplevelse af det sidste møde med spillerne - eller fyringen som sådan.

- Af ren respekt så var det på sin plads at klappe af ham. Jeg synes, at Peter Sørensen har gjort et godt stykke arbejde for Silkeborg i de tre år. Han har spillet i klubben selv, han sørgede for oprykningen og en pokalfinale, sagde midtbanespilleren Casper Sloth.

- Jeg har et godt forhold til Peter. Det er anden gang jeg spiller under ham, og det var jo også ham der hentede mig til klubben på et tidspunkt i min karriere, hvor det ikke så godt ud, fordi jeg ikke havde spillet så meget et par sæsoner. På den måde synes jeg det er synd for ham, og det er også en skam, fordi jeg føler, at truppen stod bag ham. På den måde var det anderledes end i AGF, forklarer Casper Solth.

- Det var en træner, som vi havde tiltro til i truppen, men det er jo op til bestyrelsen at træffe den type beslutninger, og når de beslutter at skride til fyring, så er det sådan det er, og jeg støtter deres beslutning. Det er bare ikke noget vi har presset på for i spillertruppen.

- Vi har mistet nogle profiler, og selv om der er kommet nye spillere ind, så er det nye spillere, der ikke har spillet så meget, så jeg synes det er forventeligt, at det tager tid før det klikker. Naturligvis burde vi have fået flere point. Det havde jeg også selv ventet, men 1. division er altså en svær række at spille i. Det skal man ikke tage fejl af, fortæller Casper Sloth og hans udlægning støttes af Simon Jakobsen.

- Jeg syntes der var stor tiltro til Peter Sørensen i omklædningsrummet, og der var en god tro på, at vi kunne vende det sammen. Vi var et godt team, selv om det har været en svær periode.

- Nedrykningen har hængt meget i hovedet på en del spillere. For mange har haft svært ved at slippe den. På den måde kan jeg godt forstå, at bestyrelsen har følt, at der var brug for nye øjne.

- Jeg ved godt hvordan en trænerfyring kan virke på en trup også selv om den ikke er ønsket af spillertruppen. Vi har klart givet udtryk for at der ikke var nogen problemer der, fastslår Simon Jakobsen.

Trænersædet i Silkeborg overtages resten af sæsonen af et velkendt Silkeborg-ansigt, Michael Hansen, der allerede var i arbejdstøjet her til formiddag. Næste sommer overlader han så tøjlerne til AaB's mestertræner Kent Nielsen, der netop har fået sparket i OB.

