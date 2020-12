Har gylden klausul på dansk komet

Silkeborg IF har allerede tjent godt på salget af Frederik Alves Ibsen til Premier League-klubben West Ham, men klubben kan komme til at tjene meget mere, fortæller administrerende direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis.

West Ham-manager David Moyes har selv afsløret, at The Hammers har betalt lidt over otte millioner kroner for den danske midtstopper, og det er altså penge, der med det samme kan sættes ind på kontoen i Silkeborg IF.

Derudover har SIF sikret sig en videresalgsklausul på Frederik Alves Ibsen, så klubben også får procenter, hvis West Ham på et tidspunkt sælger danskeren.

- Vi kunne godt have solgt Alves til andre klubber for cirka samme beløb, som vi har aftalt med West Ham. Men vores vurdering er, at chancen i en videresalgsklausul med en mulig Premier League-status er så meget større, og samtidig er Alves' udviklingsmuligheder så meget bedre, at det var et bevidst valg at satse på West Ham, da muligheden opstod, forklarer Kent Madsen til Midtjyllands Avis.

21-årige Frederik Alves Ibsen har tidligere været sat i forbindelse med russiske Rostov, og der har generelt været mange bejlere til den danske U21-landsholdsspiller, men valget faldt altså i sidste ende på West Ham, der er midterhold i Premier League.

Frederik Alves Ibsen har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2024 med West Ham.