Helenius bomber løs: Jeg kunne have gjort det samme i AGF

Nicklas Helenius fortsatte torsdag sin målstime for Silkeborg, der jagter oprykning til Superligaen.

For tredje kamp i træk scorede angriberen to mål, da Silkeborg på udebane slog Esbjerg med 2-1 i 1. division. Dermed er Helenius oppe på seks mål i blot tre kampe for silkeborgenserne.

Den 29-årige angriber har på blot 11 dage fordoblet det antal scoringer, han nåede at lave for AGF i Superligaen gennem halvandet år.

- Jeg har ikke fundet noget nyt frem.

- Hvis jeg havde spillet det her antal minutter i AGF, så er jeg sikker på, at jeg også kunne have gjort det samme der.

- Jeg har følt mig god længe, og AGF var med til at rykke mig nogle store skridt, som jeg har taget med videre hertil. Nu har jeg fået tilliden med spilletid, og den har jeg prøvet at gribe, siger Nicklas Helenius til TV3 Sport.

Mod Esbjerg bragte angriberen gæsterne foran efter ti minutter, da han sparkede en tværpasning i mål. Kort efter øgede Helenius til 2-0 på et straffespark begået mod Rasmus Carstensen.

I slutfasen fik Esbjerg reduceret ved Kjartan Finnbogason, og Silkeborg blev bagefter sat under et stort pres. Derfor var der også en vis lettelse, da sejren var en realitet.

- Vi er meget glade. Vi spillede en fin kamp og vandt fuld fortjent. Vi skulle have lukket det tidligere, så det ikke blev spændende, siger Nicklas Helenius.

Torsdagens sejr betyder, at Silkeborg har bragt sig tættere på Viborg og Esbjerg på de to oprykningspladser.

Midtjyderne minimerede afstanden til Esbjerg til blot to point. Der er yderligere to point op til Viborg, der dog har spillet en kamp færre. Silkeborgenserne er dog ikke meget for at tale om oprykningschancerne.

- Vi ser det som tre point, og så overlader vi alle beregninger til jer. Vi glæder os over sejren, og så kigger vi frem mod HB Køge, siger cheftræner Kent Nielsen.

Hos Esbjerg var der især skuffelse over første halvleg hos cheftræner Olafur Kristjansson.

- Det er skuffende, at vi ikke kom ud til kampen i et bedre gear, siger Esbjerg-træneren til TV3 Sport.

- Det ville have lunet med en sejr, men det er i modgang, at man skal vise, hvad man er lavet af, og det må vi vise i de næste kampe, siger han.

