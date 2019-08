Her er beløbet: Så meget scorer Silkeborg på Dolberg

Se også: Danmarks dyreste dummer sig

Den sportslige krise kradser i Silkeborg.

Kent Nielsens tropper ligger sidst i Superligaen.

Men der er en økonomisk livline på vej.

Når Kasper Dolberg en af de nærmeste dage skifter fra Ajax til franske Nice (lægetjekket er planlagt, som du kan læse her) vælter millionerne ned i klubkassen i Søhøjlandet.

Da Kasper Dolberg 5. januar 2015 underskrev en treårig aftale med Ajax, gældende fra sommeren 2015, betalte den hollandske traditionsklub i niveauet tre mio. kr. for det 17-årige angrebstalent.

På trods af, at Silkeborg i sin tid kun fik et beskedent beløb for Kasper Dolberg, er det videresalgsklausulen, der nu med sikkerhed vækker begejstring i Søhøjlandet.

Kasper Dolberg var stærk i den første sæson, men han evnede aldrig at få det store, internationale gennembrud i Ajax. Nu går karrieren videre og der er mange millioner på vej til Silkeborg. Foto: Olaf Kraak, Ritzau Scanpix.

Scorer ti procent af overgangssummen

Silkeborg har, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, sikret sig en videresalgsklausul på 10 procent, udover det beløb Ajax betalte for ham.

Regnestykket ser derefter således ud:

Kasper Dolberg står til at blive handlet i en transfer mellem Ajax og Nice for 150 mio. kr. (20 mio. euro). Dertil skal fratrækkes de tre mio. kr.

Det vil sige 14,7 mio. kr. i Silkeborgs-klubkasse.

Derudover får Silkeborg både trænings- og solidaritetskompensation i forbindelse med klubskiftet.

Der vil være i niveauet 300.000 kr. i træningskompensation.

Solidaritetsbetalingen er, at fem procent af transfersummen (7,5 mio. kr.) skal udbetales i kompensation til de klubber, hvor Kasper Dolberg har spillet i perioden fra 12-23 år.

Det er penge, som Ajax skal udrede.

Voel, som er Dolbergs barndomsklub, skal kun have betaling for ét uddannelsesår. Det forventes, at klubben får et beløb i niveauet 400.000 kr.

Silkeborg skal have betaling fra det 13. til det 17. år. Det svarer til et beløb i niveauet 2,65 mio.kr.

Derved lander Silkeborgs andel på Dolberg-salget på 17,65 mio. kr.

Dolberg var tæt på at fylde 18, da han skiftede til Ajax. Derfor skal hollænderne naturligvis ikke betale kompensation for de år og fremefter.

