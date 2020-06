Her er SIF-anførers nye klub

Silkeborg IF meldte fredag ud, at man har solgt sin 22-årige anfører og store profil, Mads Emil Madsen.

Se også: Silkeborg sælger anføreren

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om et skifte til LASK, der er på andenpladsen i den østrigske Bundesliga efter RB Salzburg. LASK har hjemme i Linz, som er den tredjestørste by i Østrig.

Salget indbringer, ifølge Ekstra Bladets kilder, et beløb i omegnen af 12 mio. kr. til netop nedrykkede Silkeborg IF.

Mads Emil Madsen har længe været et varmt transfernavn i Superligaen, og prioriteten for den 22-årige midtbanemand har den seneste tid været at komme til udlandet.

Hvis et skifte til udlandet skulle opfyldes, har forventet spilletid vægtet højt i klubvalget, og her har den talentfulde centermidt altså øjnet gode muligheder i LASK.

Overgangen sker ved afslutningen af indeværende sæson og handlen er stadig betinget af nogle forbehold, som Silkeborg også skriver i pressemeddelelsen.

Se også: Ajax køber nyt Silkeborg-talent

Se også: Hjemve kostede 30 millioner

Se også: Slukøret chef: Vi reagerede for sent