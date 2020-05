I Dolbergs fodspor: Ajax vil hente stortalent

Et nyt stort, dansk talent er på vej i fodsporene på Kasper Dolberg.

Nice-bomberen, der fik sin fodboldopvækst i Silkeborg, skrev i januar 2015 kontrakt med Ajax og skiftede til den hollandske traditionsklub seks måneder senere.

Her fik han flere gode år, inden han sidste sommer skiftede til franske Nice.

Men nu kan en ny Silkeborg-dreng være på vej til Ajax. 17-årige Eskild Munk Dall er ifølge Ekstra Bladets oplysninger på affyringsrampen til talentskolen i Ajax.

Den hollandske storklub viser stor interessere for Silkeborg-talent, som den hollandske storklubs skandinaviske chefscout, John Steen Olsen, har fulgt gennem lang tid.

Meget smigrende

Dall var således også på et træningsophold i december i sidste år, hvor han scorede tre gange i en testkamp. Udover et besøg i Ajax, var han tidligere sidste år i Valencia til prøvetræning.

Efter opholdet i Ajax sagde han til Silkeborgs hjemmeside:

- Det var meget smigrende at blive inviteret derned og en bekræftelse på, at jeg har gjort det godt.

- For mig handler det om at blive ved med at udvikle mig og ellers tage tingene fra dag til dag.

Endnu er handlen ikke på plads, og på grund af corona-pandemien har ungdomslandsholdsspillere heller ikke været til lægetjek i Holland.

Silkeborg kan se frem til en pæn gevinst, selvom der ikke bliver tale om en handel på samme økonomiske niveau som Kasper Dolberg.

Det bliver formentlig en handel i niveauet tre-fem mio. kr. med en række klausuler indbygget, hvor Silkeborg kan score en yderligere økonomisk gevinst, hvis Dall får et gennembrud i den hollandske storklub.

21 ungdomslandskampe

Eskild Munk Dall beskrives som en typisk Ajax-spiller. Han er teknisk velfunderet og kan samtidig dække flere offensive pladser. Han er hurtig og en meget dygtig afslutter.

På trods af sine blot 17 år er han allerede en del af U19-holdet i Silkeborg, men har endnu ikke fået debut på Silkeborgs førstehold i Superligaen.

Den talentfulde offensivspiller har spillet hele 21 ungdomslandskampe. Han har vundet 20 af dem og blot været med til at tabe én.

Ajax har historisk altid haft mange danske spillere i klubben. Aktuelt råder hollænderne over to danskere, Victor Jensen, der spiller på Jong Ajax, og den tidligere FCN-spiller Christian Rasmussen.

Sidstnævnte er jævnaldrende med Dall, og de kender hinanden fra ungdomslandsholdet. Nu bliver de muligvis snart holdkammerater i Ajax.

