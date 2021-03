Imponerende: 28,5 mio. i plus

Selskabet bag fodboldklubben Silkeborg IF leverede et stort millionoverskud i 2020.

Klubben kom ud af det forgangne regnskabsår med et overskud på 28,5 millioner kroner før skat.

Det skyldes først og fremmest salget af fem profiler, understreger 1.-divisionsklubben på sin hjemmeside.

Frederik Alves Ibsen blev solgt til West Ham, Mads Emil Madsen til Lask Linz, Eskild Dall til Ajax, Jeppe Okkels til Elfsborg og Ronnie Schwartz til FC Midtjylland.

Det har skæppet godt i kassen, forklarer direktør Kent Madsen.

– Vi har haft gode transferindtægter i 2020, men vi har også målrettet forfulgt de muligheder, der bød sig, fordi vi har brug for noget at stå imod med, siger han til klubbens hjemmeside.

Transferoverskuddet lyder i perioden på 26,2 millioner kroner.

Fra 2019 til 2020 er Silkeborgs egenkapital vokset med knap 23 millioner kroner til 222 millioner. Udsigterne for indeværende år er dog ikke umiddelbart specielt lovende.

For 2021 forventer selskabet et underskud på mellem 5 og 15 millioner.

- Vi ser ind i et 2021, hvor første halvår med garanti bliver markant påvirket af covid-19, og hvor jeg heller ikke tror, at vi slipper for økonomiske konsekvenser i andet halvår.

- Hverdagen vender ikke bare tilbage med et trylleslag. Der vil være forretningsmæssige senfølger, inden vi er tilbage på niveauet fra før covid-19. Det gælder både i fodbold og hotel- og konferencedriften, siger Kent Madsen.

Foruden fodboldklubben er selskabet baseret på hotel- og konferencedrift samt ejendomsudlejning.

Hoteldelen har givet et underskud på 4,1 million kroner, mens erhvervsudlejningen har været stabil med et overskud på 19,9 millioner kroner.

Silkeborg har overskud for sjette år i træk. Sidste år lød overskuddet på 10,3 millioner.

Fodboldholdet ligger nummer to i landets næstbedste række efter 21 kampe.