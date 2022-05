Lars Lilholt satte intensiv i alarm

I Lars Lilholts berømte sang, er det klovnen, der dør. I virkeligheden kunne det have været ham selv.

Den 69-årige troubadour fik tidligere på året konstateret tarmkræft, og det var en alvorlig omgang, hvor det på et tidspunkt "kunne være gået begge veje", som Lars Lilholt formulerer det.

Heldigvis gik det den rigtige vej. Lars Lilholt er her stadig, og selv om han fortsat kæmper, er det nu så positivt, at han tør se fremad. Og det er heldigvis en masse at glæde sig over.

Lars Lilholt er nemlig stor Silkeborg-fan.

Klubben fra Søhøjlandet har været stor del af hans liv og var det også, da han var allermest syg.

- Jeg har desværre ikke kunnet komme på stadion på grund af min sygdom, men jeg har set alle kampe på TV. Jeg var indlagt på intensiv i Aarhus i et par dage, og så var der en kamp mod... ja, det kan jeg sgu ikke huske. Det var en eller anden kamp, hvor de lavede tre mål, fortæller Lars Lilholt til Tipsbladet og fortsætter:

- Jeg var temmelig syg og var tilkoblet alle maskiner, men så scorede Silkeborg, og så kom lægerne styrtende, fordi de her maskiner viste et eller andet frygteligt. Jeg havde det nu meget godt. Der er ingen tvivl om, at Silkeborg IF har været med til at holde mit humør oppe i det her forløb.

Det bedste Silkeborg-hold siden 90'erne

Han fastslår, at der da også er utrolig meget at glæde sig over som Silkeborg-fan i øjeblikket. Oprykkerne er aktuelt på tredjepladsen i Superligaen og er i øvrigt det mest scorende hold.

- Det er fantastisk. Det er sgu dejligt. Det har mange gange været en lidelse at være Silkeborg-fan, men lige nu er det en stor, stor glæde, siger Lars Lilholt og fortsætter:

- Det er det bedste Silkeborg-hold, jeg har set siden 90'erne. Fra 1994, hvor de blev mestre, og frem til 2001, var de hele tiden med i toppen, men siden dengang har det været lidt af en ørkenvandring. Men jeg holder selvfølgelig med Silkeborg ligegyldigt, hvordan det går, og jeg har set samtlige kampe de seneste 30 år.

- Vi har jo ikke verdens største budget, og værdien af vores spillere er ikke så stor som mange andre steder, men det er en sejr for kollektivet. Det er det, fodbold handler om for mig. At man står sammen og bakker hinanden op.

- Det er da dejligt med store stjerner, men sådan er det ikke i SIF. Nicklas Helenius er skide god, men det er han jo kun, fordi der er nogle, der hele tiden servicerer ham. Tag kampen mod AaB. Så du Robert Gojanis assist til Vallys? Det er kraftedeme godt spillet!

Lars Lilholts alder er så fremskreden, at han sagtens kan huske den såkaldte "guldalder" tilbage i midten af 90'erne, og det rører ham, at han igen kan se sit yndlingshold husere i toppen af dansk fodbold.

- Jeg har jo altid drømt om at se Silkeborg i toppen igen, men jeg er også realist. Jeg er forholdsvis tæt på klubben, så jeg ved, at vi ikke har så meget at gøre med. Der bliver heller aldrig foretaget store satsninger. Det er en solid klub med en solid økonomi og en meget dygtig direktør i Kent Madsen. Og så bærer investeringen i akademiet frugt, fastslår han.

Lokale spillere lægger Lars Lilholts hjerte nært.

- Det er fandeme fedt, at man ved, hvem der er far til de forskellige spillere. Så kan jeg stå og tale lidt med ham. Det giver en sammenhæng for de folk, der bor i og omkring Silkeborg, og man kan jo også se, at der er begyndt at komme flere og flere folk på lægterne, siger han og fortsætter:

- Det er jo også svært, det der sker nu her. Der er nok mere end to Silkeborg-spillere, der håber, at de kan blive solgt til udlandet og tjene kassen, og det kan jeg jo godt forstå. Samtidig har jeg det sådan, at Silkeborg fandeme ikke må sælge mere end to. Så bliver holdet jo splittet ad, og det vil være ærgerligt. Der skulle nødigt gå AGF i den. Årh, dem elsker jeg at drille.

Stakkels Johnny Madsen

Snakken om den kriseramte klub fra Aarhus får Lars Lilholt til at vende fokus væk fra Silkeborg IF et kort øjeblik.

- Jeg synes, det er så sjovt at se Silkeborg slå AGF, så jeg vil altid gerne være på Aarhus Stadion, når SIF er på besøg. Det kræver jo selvfølgelig, at AGF er i Superligaen, og det ved man fandeme aldrig med dem, siger Lars Lilholt.

Det er jo VM-år. AGF har det med at rykke ned, når der er VM-slutrunde..

- Ha ha ha, det er fandeme.... Nåh, men det må de jo om. Jeg er til gengæld ked af, at det går så dårligt for Esbjerg. Det er en skandale. Jeg har aldrig set Johnny Madsen så ødelagt.

Hvad siger han til det hele?

- Ikke en klap. Han fortrænger det. Jeg har ikke drillet ham indtil nu, men det er jo svært at lade være. Han hader, hvad der foregår i den klub.

Men tilbage til Silkeborg IF.

Lars Lilholt Band har tidligere været sponsor i klubben, hvor bandets navn prydede ryggen på den tidligere Silkeborg-profil Mads Emil Madsen, som Lars Lilholt var træner for i tidernes morgen. Nu og her har Lilholt og band ingen sponsorkroner ude og svømme i Silkeborg IF.

- Coronaen har været hård ved vores økonomi, så jeg har ikke været sponsor, siden Mads var der. Jeg var også mest sponsor, fordi det var ham. Det kan da godt være, jeg vender tilbage, når jeg er helt rask igen. Hvis jeg skal på ryggen af én af spillerne, skal det være en Silkeborg-dreng. Sebastian Jørgensen vil gerne have mit navn på ryggen, har hans far fortalt mig. Men sådan spiller klaveret ikke lige nu, lyder det fra Lars Lilholt.

Til gengæld skulle klaveret meget gerne spille i Lars Lilholt Band igen i nærmeste fremtid. Sangeren håber, at han er så frisk, at han kan begynde at spille igen sammen med bandet fra juni.

Kent Nielsen, for pokker!

Fem minutter efter, at interviewet er forbi, ringer Lars Lilholt lige pludselig tilbage.

Hej igen, Lars.

- Goddaw.

Hvad så?

- Du må fandeme lige love mig at rose Kent Nielsen. Det, tror jeg, at jeg glemte. Han har jo gjort et fantastisk stykke arbejde i Silkeborg IF. Det har vist sig, at det var helt rigtigt, at klubben ikke mistede tilliden til ham, da det ikke gik så godt. Han må være hamrende dygtig med de unge mennesker. Vil du ikke lige skrive det også?

Jo, det er noteret.

- Skide godt, du. Hej.