Mødet vakte opsigt: Det snakkede de om

Et billede på Perus landsholds Twitter-profil vakte for 14 dage siden en del opsigt.

Her sad Silkeborg-spilleren Oliver Sonne i selskab med den peruvianske landstræner, Juan Reynoso, og resten af landsholdets tekniske stab.

Den peruvianske delegation var rejst til Danmark for at lære Oliver Sonne nærmere at kende. Danskeren har nemlig peruvianske rødder og er derfor i spil til en plads i Peru-truppen til deres kommende venskabskampe mod Sydkorea og Japan.

Og der er overhængende sandsynlighed for, at det er her Sonne får sin landsholdsdebut, bekræfter Juan Reynoso over for det peruvianske medie America TV.

Den eneste forhindring er, at Oliver Sonne stadig mangler sit peruvianske pas, som der skal styr på først.

- Hvis papirerne kommer, og alt flasker sig, kan det blive i juni (at han får debut, red.). Hvis ikke det kan lade sig gøre, vil vi invitere ham som gæst. Peru er et elitehold, hvor han gerne vil kæmpe med om pladserne, siger landstræneren.

Juan Reynoso var overrasket over, hvor meget Oliver Sonne havde sat sig ind i sagerne under deres møde.

- Han ser frem til at komme. Han ved mere om peruviansk fodbold, end vi havde troet. Han kender peruviansk mad, og han følger landsholdet tæt, siger han.

Oliver Sonnes bedstemor, Elsa Christensen, har peruviansk ophav. Det gør det muligt for Oliver Sonne at repræsentere Peru.

Han har ved flere lejligheder luftet sine drømme om at spille for det peruvianske landshold.